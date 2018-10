El identificador de llamadas es básico hoy en día para poder saber de antemano quién nos llama por teléfono, o al menos ver el número si es que no lo tenemos grabado. ¿Quieres saber cómo activar el identificador de llamadas? Sigue leyendo y toma nota para saber hacerlo tanto en fijos como en móviles.

No cabe duda de que esta función es muy interesante, especialmente cuando has perdido la llamada, así verás quién te ha llamado. Si no tienes el identificador activado, simplemente verás que te llaman o te encontrarás la llamada perdida, pero no verás el número.

Pasos para activar el identificador de llamadas en teléfonos fijos

En el caso de los teléfonos fijos, cada compañía puede tener sus propias reglas en cuanto al servicio para la identificación de llamadas. Algunas lo incluyen en lo básico, otras cobran por tenerlo activado. Su activación es tan sencilla como llamar a tu operador telefónico y pedirle que lo active. Se hace instantáneamente. Así de simple. Si no sueles utilizar el teléfono fijo quizás no te compense pagar por activarlo, en el caso de que cobren.

Pasos para activar el identificador de llamadas en el móvil

Aunque en los teléfonos fijos es un servicio que suele cobrarse, en los móviles es gratuito, siendo realmente muy raro que haya algún caso en el que tengas que pagar por tener el identificador de llamadas activado. Dependiendo del teléfono móvil que utilices se debe seguir una u otra ruta para poder activar el identificador de llamadas. Lo que hay en común en todos es que, para hacerlo, debes ir a los Ajustes del terminal. Una vez en ajustes, puede cambiar el camino que debes seguir para realizar la activación o desactivación. Normalmente, después de ajustes está en “Teléfono” o “Llamadas”, en donde puedes configurar diferentes opciones, entre ellas activar o desactivar la función de identificación de llamadas.

Sea cual sea el tipo de teléfono, fijo o móvil, ten en cuenta que activar o desactivar la identificación de llamadas no te llevarás más de un par de minutos. Fácil y rápido.