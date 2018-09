¿Cómo ver mensajes eliminados de WhatsApp ? Si quieres saber de qué modo puedes leer aquellos mensajes que se mandan a Whatsapp pero que luego se eliminan, existen varios métodos o aplicaciones que te van ayudar a lograrlo de modo que sigue leyendo para descubrir cuáles son.

Cada vez que iniciamos una conversación de WhatsApp o enviamos un mensaje a través de un chat, tenemos la opción de eliminar nuestros mensajes en un tiempo que no supere los 7 minutos desde que el mensaje fue enviado, de este modo, si recibes un mensaje y de repente ves que pone “mensaje eliminado” pero quieres saber qué pone deberás buscar alguna aplicación que te permita recuperar el mensaje.

Aplicaciones para ver mensajes eliminados de WhatsApp:

WhatsRemoved

Una de estas aplicaciones es WhatsRemoved , muy simple de usar pero cuestionable en términos de privacidad ya que viola las opciones del usuario para ocultar lo que había escrito previamente. Esta aplicación, disponible para Android, pide permiso para leer y guardar notificaciones de WhatsApp en el teléfono inteligente y registra cada mensaje recibido. El usuario puede elegir leer todos los mensajes, incluidos los archivos multimedia, como fotos, audio y video; solo mensajes de texto o solo mensajes eliminados pero sin guardar el nombre del remitente.

WhatsRemoved, sin embargo, tiene límites: no funciona si las conversaciones son silenciosas, sin conexión a Internet, si hay ahorro de batería y si el remitente cancela inmediatamente el mensaje enviado.

Notification History Log

Cada vez que enviamos o nos envían un mensaje de WhatsApp, estos se quedan guardados dentro del sistema de notificaciones de Android de modo que puedes descargarte la aplicación Notification History Log que lo que hace, es acceder a ese registro y mostrarlo.

Una vez hayas descargado la aplicación entras en “Notification History” Buscas la notificación en la que ponga WhatsApp Dentro de la línea que dice “android.text”, podrás leer el mensaje.

Esta aplicación es quizás de las más efectivas aunque eso sí, solo sirve para terminales Android y debes tener instalado Android 6 o 7.

Nova Launcher

Otra forma de acceder a los historiales de notificaciones de WhatsApp es Nova Launcher . La aplicación es gratuita y lo único que debes hacer es:

Irte a Actividades > Configuración y selecciona “Registro de notificaciones” para crear el acceso directo en la pantalla de inicio. De esta forma, puede ingresar el historial de las notificaciones de Android y buscar los mensajes de WhatsApp eliminados por un usuario.

Esta es otra aplicación o “truco” efectivo para ver los mensajes eliminados de WhatsApp aunque solo podrás leer aquellos que ya se han visto o que se han descartado accidentalmente de la barra de notificaciones. Cuando el sistema detecta estas actividades guarda los mensajes en el registro, de lo contrario, solo muestra la advertencia ” Este mensaje se ha eliminado “.

Además, solo verás los primeros 100 caracteres del mensaje eliminado o más. Si es un texto largo, no se puede leer por completo. Se debe saber, entonces, que el registro no guarda las notificaciones para siempre, sino solo durante unas horas, y que solo funciona con los mensajes recibidos que han generado una notificación en la pantalla . Finalmente, si quieres recuperar fotos o WhatsApp multimedia que el otro ha eliminado, no puedes hacerlo porque el sistema solo guarda mensajes de texto.

Cambia la fecha de tu dispositivo para ver mensajes eliminados de WhatsApp

Finalmente existe un truco que os queremos comentar y que tiene relación con esa “regla” o “norma” de los siete minutos, que es el periodo de tiempo que tenemos para poder eliminar un mensaje en WhatsApp.

Simplemente cambia la fecha del teléfono a un día antes de enviar el mensaje, asegurándote de desactivar primero la conexión a Internet (Wi-Fi y datos móviles) y forzar la detención de WhatsApp. En este punto, tendrás que abrir WhatsApp, ir al chat y eliminar el mensaje “incriminado”. Recuerda restablecer la fecha actual y reconectarte a Internet.

Por lo visto, este procedimiento funciona tanto en Android como en iPhone . Para eliminar un mensaje enviado el mismo día, simplemente cambia la hora. La limitación encontrada es que los mensajes se pueden eliminar hasta con 7 días de anticipación.

Cita el mensaje para ver mensajes eliminados de WhatsApp

Por último tenemos que decir que eliminar el mensaje no siempre funciona como se espera, especialmente si alguien ya ha mencionado el texto que deseas eliminar. De hecho, sabemos que para responder con precisión a un mensaje, tal vez en un chat grupal en el que pierde fácilmente el hilo del discurso, simplemente has de mantener presionado el mensaje y seleccionar Responder para que aparezca la cita.

Pues bien, si escribo un mensaje y luego decido eliminarlo pero mi interlocutor lo ha citado, solo el mensaje original desaparece con éxito, mientras continúa visible en la cita del destinatario.Esto sucede tanto en grupos como en chats privados, y aún no está claro si es una característica o un error.