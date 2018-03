Llevas toda la vida con el mismo estilo, y a pesar de que el tiempo pasa, por ti parece que no, y no es precisamente porque cada día estés más joven, sino porque desde los 90 sigues con el mismo peinado. ¿No te apetecería un cambio de look? Es que hoy te puedes poner el pelo de cualquier color, conseguir alisados impresionantes o lucir unas uñas dignas de una celebritie, sólo has de poner un poquito de interés. Y además no tienes por qué gastar mucho en una exclusiva peluquería o en un centro de estética. El cambio de look, te lo puedes hacer tú misma, en tu propia casa.

La moda, un aliado en tu cambio de look

Actualmente se lleva la ropa cómoda, práctica, de corte sencillo y, muchas veces, unisex. Zapatillas de deporte, mallas de yoga y sudaderas, combinadas con los accesorios más chics y elegantes. La moda de hoy en día es más callejera que nunca. Vuelven las botas militares, las riñoneras, las camisas de cuadros y los bolsos grandes, las gorras y el multicolor.

Las chicas malas salen este año a las calles para reivindicar su lugar en el mundo, y es en su forma de vestir donde primero van a demostrar su fuerte personalidad. Así, el color morado llega pisando fuerte y puede para quedarse, porque de un tiempo a esta parte se está convirtiendo, en el favorito de todas las mujeres. Otro color muy actual es el rosa en sus distintas tonalidades. Advertencia para sosainas, esta primavera vendrá cargada de color.

Cambia tu peinado para cambiar de look

Vamos a conseguir que cambies de look atendiendo simplemente a tu pelo, y empezaremos cortándolo. Cambiando tu corte de pelo, el cambio será claramente apreciable. Este año se llevan los cabellos cortos y las medias melenas. Pero si eres una incondicional del pelo largo y por nada del mundo te gustaría cortarlo, siempre puedes intentar cambiar la raya de posición. Por ejemplo, si la llevas de lado ponla al medio, vuelve a ser tendencia.

Atrévete con un nuevo color, quizá más claro, que se lleva mucho, pero intenta elegir una tonalidad lo más natural posible, y mejor a partir de productos naturales, libre de tóxicos y cruelty free, nadie tiene que sufrir para que tu estés más guapa.

El flequillo te hará más juvenil, suavizará tus facciones y te da la posibilidad de peinarlo de diferentes formas. Averigua cual es el adecuado en función de la forma de tu cara.

Por último, cuida tu cabello y no utilices productos agresivos, lávalo a diario con un champú suave y déjalo secar al aire.