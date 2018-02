Si tras varios fallos con tu sistema operativo o por cualquier otro motivo has decidido volver a instalar Windows XP pero no sabes como hacerlo no te preocupes porque siguiendo los pasos que ahora te indicamos serás capaz de lograrlo sin problema.

Puede que tu ordenador no soporte Windows 10 y debas volver a Windows XP, puede que también lo hagas porque estás más acostumbrado a esta versión y te guste más. Sea cuál sea el motivo, atento y sigue todo lo que te explicamos para saber cómo instalar de nuevo Windows XP en tu ordenador.

Pasos para instalar Windows XP

Vamos a proceder a explicar cómo instalar Windows XP de vuelta en tu ordenador, aunque antes de nada será bueno recordar que actualmente Windows XP es un sistema operativo obsoleto. De hecho, desde 2014, Windows XP ya no recibe actualizaciones de Microsoft y, como resultado, estás expuesto a posibles riesgos de seguridad, incluso algunos que son graves. Por lo tanto, usar Windows XP es una elección bajo tu propio riesgo o necesidad.