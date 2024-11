Alineación del Barcelona contra el Celta de Vigo: Gavi puede tener su oportunidad

La alineación del Barcelona para medirse al Celta de Vigo este sábado 23 de noviembre a las 21:00 en Balaídos con motivo de la jornada 14 de la Liga tendrá la ausencia de Lamine Yamal y pocas sorpresas. Gavi podría ser el gran nombre del once con su primera titularidad después de superar su larga lesión. Dani Olmo apunta a titular para enganchar con los de arriba y Lewandowski será el delantero de Flick.

El Barcelona visita este sábado a partir de las 21:00 al Celta de Vigo en Balaídos con motivo de la jornada 14 de la Liga. Un partido donde el cuadro azulgrana llega con dudas en su juego tras la derrota en Anoeta contra la Real Sociedad justo antes del parón internacional. Y eso que justo antes de esa derrota, el equipo de Hansi Flick estaba arrasando a sus rivales. Pero las lesiones y las dudas del último partido hacen que este partido sea mucho más importante ante un Celta que en su casa ha demostrado ser un equipo muy peligroso.

La alineación del Barcelona comienza en la portería. Iñaki Peña sigue siendo el portero titular de manera indiscutible para Hansi Flick. El canterano no ha dado ningún momento para irse al banquillo. Su rendimiento tras la lesión de Ter Stegen es bastante alto a día de hoy.

La defensa de Hansi Flick continuará siendo ante el Celta de Vigo la titular de los últimos partidos. Ni posibles lesiones ni posibles sanciones están impidiendo que estos cuatro defensas puedan jugar juntos. Son la clave, además, de la trampa del fuera de juego que el alemán prepara a sus rivales en todos los partidos. Aunque en Anoeta no le salió bien. Koundé será el lateral derecho, Balde el lateral izquierdo, y la pareja de centrales estará formada por Cubarsí e Íñigo Martínez.

En el centro del campo, Hansi Flick tiene claro que Pedri y Casadó serán titulares contra el Celta de Vigo en Balaídos. Ambos vienen de jugar con la selección española. El primero como un casi veterano a pesar de su juventud y el segundo debutando. La tercera pata del centro del campo puede ser una sorpresa. Gavi podría disfrutar de su primera titularidad como culé esta temporada después de sufrir su grave lesión.

En el ataque del Barcelona, la baja más notable de la alineación azulgrana es la de Lamine Yamal. La joven perla culé es baja por lesión y no estará en Vigo. Su lugar lo puede ocupar Dani Olmo como un enganche por dentro entre el medio y el ataque. Y arriba no hay dudas. Raphinha vuelve de Brasil directo al once y Robert Lewandowski, lesionado en el parón, ya se ha recuperado y también será de la partida en Vigo.

Posible alineación del Barcelona contra el Celta

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Celta de Vigo en la jornada 14 de la Liga: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Olmo, Raphinha y Lewandowski.