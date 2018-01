El ritmo de vida hace que sea muy difícil poder ahorrar dinero. No podemos tirar la toalla. Alguna forma tiene que haber para que podamos llegar a fin de mes con unos euros de más en el bolsillo, ¿no crees? No es tan difícil, aunque puede parecerlo. Debes de proponértelo. Toma conciencia. Te vamos a contar como lo puedes hacer con unos sencillos consejos.

Ahorro secuencial

Este tipo de ahorro de dinero está basado en un concepto matemático denominado progresión temporal monetaria. Durante todo un año vas a intentar ahorrar todas las semanas una cierta cantidad de dinero. Imagina que quieres hacerlo con 10 euros. Cuando comienza el año guardas ese dinero la primera semana. Cuando llega la semana guardarás 20 euros y así cada vez que pasen las semanas del año. Debes de tener la cabeza muy fría para no gastar más de lo necesario. Puedes bajar la cantidad de cada semana si ves que es demasiado dinero, pero tienes que tener claro que quieres ahorrar dinero.

El concepto del diez por ciento quincenal

Cuando tenemos una nómina lo mejor es que tengamos una cuenta para ese dinero y otra de ahorro. Tienes que tener en cuenta que no sean cuentas que quiten dinero por todo. Eso no lleva a ningún sitio. Cada quince días puedes transferir a la cuenta de ahorros un diez por ciento de lo que tengas. Cada vez tendrás más dinero en esa cuenta y conseguirás un buen pellizco a final de año. No uses nunca este dinero para nada. Propóntelo. Es la única manera que tenemos de conseguir unos ahorros.

Una hucha cerca de nuestra vista

Cómprate una hucha, pero que sea bien llamativa. La típica hucha de cerdito te vendrá genial. Proponte que cada moneda de 50 céntimos que tengas en las manos la metas en el cerdito o hucha. Cuando menos lo esperes el cerdito comenzará a pesar más y más. Cuando ya haya comido lo suficiente la abrirás y te llevarás una grata sorpresa. Si no quieres esperar a que la hucha se llene puedes fijar un día para abrirla. Es una de las técnicas más efectivas ¿a quién no le gusta ver un montón de monedas ansiosas de ser contadas?

Cuando se invierte se ahorra

No metas el dinero en una cuenta que no te de ningún tipo de interés. Debes de informarte sobre este tema bien. Cuando tengas dinero que lo hayas ahorrado es la hora de darle uso, ¿cómo? Hay proyectos financieros que son muy eficaces. Te pueden dar un rendimiento de incluso un veinte por ciento.

No despilfarres

No lo hagas en ningún momento. Mira bien por el dinero. Cuando vayas a comprar tienes que estar pendiente de lo que vale cada cosa en casa lugar. Haz la compra, pero hazla bien. Puedes realizar a nivel mensual, semanal, etc. Organízate como mejor veas, pero ahorra en las compras siempre. Cuando vengas de ellas la moneda de cincuenta céntimos estará esperándote para ser depositada en la hucha.