Horóscopo hoy 9 de mayo: estos signos del zodiaco recibirán una mala noticia

Este horóscopo de hoy jueves 9 de mayo está dedicada a unos signos del zodiaco que pueden recibir una muy mala noticia durante las próximas horas. Vivimos unos periodos de transformaciones internas que pueden invitarnos a vivir la vida desde otro punto de vista.

Abrir los ojos ante una nueva realidad no siempre es fácil y este horóscopo nos ayudará a hacerlo, será mejor que te prepares para esta novedad que puede que no te guste. Algunos signos del zodiaco deberán ser conscientes de lo que les está esperando a través de esta predicción.

Aries tu relación no es real

Te arrimas al árbol que más sombra hace, sin necesidad de pensar realmente en tus sentimientos, quizás estás dejando pasar algunas novedades importantes. Ser consciente de qué es lo qué quieres es importante, pero también, saber con quién vas a poder estar y con quien no. La realidad no es está.

Tauro tienes que dejar ir

Dejar ir a esa persona o situación que no te corresponde es algo que debes poner en práctica. Te servirá para estar más pendiente de una serie de complementos que debes tener sobre la mesa. Habrá llegado el momento de aceptar ese cambio, de dejar ir o pasar, aunque te cueste, es lo que necesitas.

Géminis tienes dos caras igual de malas

Aunque tires una moneda al aire, el resultado acabará siendo el mismo, de una cara o de otra, recibirás una mala noticia que puede ser igual de mala. No tienes escapatoria, lo mejor que puedes hacer es prepararte para vivir estos días de inestabilidad y verás como las cosas son mucho mejor de lo esperado.

Cáncer te vas a escapar esta vez

Puedes ser el rey de las malas noticias o del drama, pero esta vez te vas a escapar de algo que quizás te hubiera tocado de forma radical y eso quiere decir que este periodo no te dará nada malo. Te encontrarás con todo lo contrario, un periodo de bonanza que te animará a tomar medidas adecuadas ante lo que te espera.

Leo te cuesta despertar

Vives medio dormido Leo, te cuesta reconocer todo lo que has pasado y lo que te queda por vivir. Son tiempos especialmente complicados que quizás no acaben de aportarte nada malo, a no ser que pongas un poco de tu parte. Tocará estar pendiente de algo que, aunque no quieres ver, tienes que asumir para avanzar.

Virgo asume tu culpa

El fracaso es cosa de uno o de dos. El hecho de que algo en lo que creías de forma poderosa no se ha acabado de materializar es algo que debes poner en práctica. Antes que nada, debes estar preparado para afianzar algunas novedades importantes que quizás acabarán siendo las que marquen un antes y un después.

Libra te rendirás antes de tiempo

Tu cabeza no para de darle vueltas ante una idea que quizás no acabe de ser tal y como la esperabas. Puede que la tengas que desechar y poner rumbo a una nueva. En esencia, la intuición es la que debe guiarte para dar rienda suelta a una serie de elementos y de detalles que quizás debes tener en cuenta.

Escorpio sueña a lo grande

Las noticias que están por llegar a tu vida son mejores de lo que quizás nunca antes hubieras esperado. Te encuentras en un buen momento y en especial durante estos días lo empezarás a notar de una manera que se notará. Nada puede salir mal, sino todo lo contrario, estarás dispuesto a avanzar a tu ritmo.

Sagitario te dolerá hasta el alma

Te dolerá en el alma un control que ejercer sobre ti. Te has convertido en un títere que realmente sabe muy bien hasta dónde se puede llegar, es cuestión de decir basta. Ahora es un buen momento para hacerlo y eso quiere decir que deberás por en práctica algunos pequeños detalles que son fundamentales.

Capricornio, tus malas noticias llegarán hoy

Las malas noticias que has estado creando en tu mente van a llegar hoy mismo. Habrá llegado el momento que esperabas y para el que estabas ya preparado. La novedad es la manera en la que empieces a prepararte o la forma de afrontar un cambio que puede llegar a ser especialmente significativo.

Acuario tus sueños pueden convertirse en una pesadilla

Has deseado empezar a soñar a lo grande y lo has hecho con la mirada puesta a una pesadilla que se ha ido materializando con el paso del tiempo. Todo pasa por una razón y con una mente puesta en un principio fundamental que puede llegar a ser el que marque la diferencia de una forma o de otra, tocará estar listo para todo.

Piscis estás en racha

Cuando todo se desmorona a tu alrededor, tú estás en racha, puede parecer que empieces a buscar una serie de detalles que son claves para poder conseguir ese éxito que tienes en tus manos y que quizás podrías empezar a poner en práctica. Todo pasa por algo y te invita a reflexionar de la forma que lo necesitas.

Esta es la previsión para un día en el que notaremos los efectos de una luna que ya empieza a crecer en la dirección en la que están nuestros sueños, no sin antes enfrentarnos a algunos inconvenientes.