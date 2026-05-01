Pedro de Mena vida y esculturas del maestro del barroco español

Pedro de Mena representa una etapa intensa en el arte de España. Admirado con el paso de los tiempos, en su momento pasó un poco desapercibido. Su obra puede catalogarse de minimalista, pero ahí reside su potencia.

Su origen

De Mena nacería en el año 1628 en Granada, inmerso por entorno y familia en el mundo del arte. Su padre, Alonso de Mena, ya era escultor. Así que el aprendizaje empezó pronto, casi sin darse cuenta.

Primero fue el taller familiar. Luego, algo clave: su contacto con Alonso Cano. Cano no era solo escultor; también pintor y arquitecto. Esa mezcla de disciplinas dejó huella en Mena, sobre todo en la manera de entender la figura humana.

Pedro no copiaba sin más. Observaba, simplificaba. Y, poco a poco, desarrollaba un lenguaje propio.

De Granada a Málaga: el giro en su carrera

Hay un momento que cambia bastante su trayectoria: su traslado a Málaga.

Ocurre hacia 1658. Allí se instala de forma más o menos definitiva y empieza una etapa muy productiva. Trabaja para catedrales, conventos, órdenes religiosas… encargos constantes.

Se conoce su obra en la Catedral de Málaga, donde iría modelando su obra y su nombre con varias obras que todavía pueden contemplarse.

Un estilo propio dentro del barroco

El barroco español es intenso, dramático, aveces incluso exagerado. Pero Mena juega en otra liga.

Su estilo se caracteriza por:

Realismo contenido, sin teatralidad excesiva.

Gran atención al detalle, especialmente en rostros.

Expresividad emocional muy directa.

Uso magistral de la madera policromada.

No busca el espectáculo, busca la emoción cercana. Sus figuras no parecen estar actuando. Más bien… sienten. Y eso conecta mucho con la religiosidad del siglo XVII, donde la imagen debía provocar recogimiento, no solo admiración.

Obras más representativas

Magdalena penitente

Si hay una obra que resume bien su capacidad emocional, es esta.

La Magdalena penitente no es grandiosa en tamaño, pero sí en intensidad. La figura aparece recogida, con gesto contenido, mirada baja… todo transmite introspección.

No hay dramatismo exagerado. Y precisamente por eso funciona tanto.

Hoy puede verse en el Museo del Prado, donde sigue siendo una de esas piezas que obligan a detenerse.

Dolorosas

Las Dolorosas de Mena son otro capítulo importante. No son imágenes teatrales, no buscan el impacto inmediato. Más bien generan una tristeza silenciosa, muy humana.

Ojos de cristal, lágrimas finas, boca apenas entreabierta…Son detalles pequeños, pero muy medidos.

San Francisco de Asís

Otro tema recurrente. Aquí Mena trabaja mucho la idea de austeridad. Cuerpos delgados, rostros marcados, hábitos sencillos… transmite espiritualidad sin necesidad de elementos complejos.

El resultado es una imagen directa, casi austera, pero muy potente.

Su aportación a la imaginería española

Para entender la importancia de Pedro de Mena hay que mirar más allá de sus obras concretas. Lo que realmente aporta es una forma distinta de hacer imaginería religiosa.

Mientras otros escultores del barroco español, como Gregorio Fernández o Juan Martínez Montañés, trabajaban con composiciones más teatrales o idealizadas, Mena apuesta por algo más íntimo, más cercano y más humano.

Su aportación se puede resumir en varias ideas:

Humanización de las figuras religiosas.

Reducción del dramatismo excesivo.

Mayor conexión emocional con el espectador.

Perfeccionamiento técnico en la policromía.

Y esto no es menor. Porque en el contexto de la Contrarreforma, las imágenes tenían una función muy clara: mover a la devoción. Y Mena lo consigue sin necesidad de grandes artificios.

Técnica y materiales

Trabajaba principalmente con madera policromada, como era habitual en la escultura barroca española.

Pero lo interesante es cómo la utilizaba.

Tallado muy preciso

Capas de pintura que imitan piel real

Uso de ojos de cristal

Aplicación de lágrimas, pestañas…

Todo pensado para crear ilusión de vida. No era solo técnica, era intención. Cada detalle estaba ahí por algo.

Últimos años y legado

Pedro de Mena murió en 1688 en Málaga, la ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera.

No dejó escuela en el sentido clásico. No hubo un “grupo de seguidores” tan definido como en otros casos. Pero su influencia es clara, sobre todo en Andalucía.

Su manera de entender la escultura religiosa dejó una huella que se percibe en generaciones posteriores, incluso siglos después.

Hoy su obra está repartida por iglesias, museos y colecciones de toda España. Y también fuera.

Por qué sigue siendo relevante

A veces se habla del barroco como algo lejano, casi teatral, muy de otra época.

Pero Mena rompe un poco esa idea.

Sus esculturas siguen funcionando hoy porque hablan de emociones bastante universales: dolor, recogimiento, silencio, fe… incluso para quien no tiene una conexión religiosa fuerte.

No necesitas contexto histórico para sentir algo frente a una de sus obras. Y eso no es tan común. Pedro de Mena no fue el más ruidoso ni el más espectacular del barroco español. Tampoco lo necesitaba. Su terreno era otro y quizá por eso, cuando te cruzas con una de sus esculturas… no pasa desapercibida.

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Pedro de Mena