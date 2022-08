Los besos son un acto de emoción que han acompañado muchas historias de la gran pantalla. Existen escenas icónicas en donde han sido protagonistas de la acción o desenlace de personajes. Hoy día se ve con normalidad este tipo de manifestación, pero en sus inicios fue toda una polémica ¿Cuál fue el primer beso de la historia del cine?

Un beso entre dos personas puede ser la representación de muchos sentimientos. Así ha quedado demostrado en el cine. El beso de pasión, el de amor, el de la traición, el de la bendición, entre otros.

Los besos se han robado el protagonismo en más de una escena. Se utilizan para transmitir lo que sienten los personajes y que el espectador pueda percibir esa emoción. Tal como en la vida real, son un acto natural del hombre.

Sin embargo, cuando se presentó el primer beso en pantalla grande no fue bien acogido. Mucho menos la evolución que tuvo hasta lograr que en 1930 fuese prohibido en la meca del cine: Hollywood.

El primer beso de la historia del cine

El primer beso de película se filmó en 1896 bajo la dirección William Heise y la producción ejecutiva de Thomas Edison. Contó con la participación de los actores May Irwin y John Rice.

El film The Kiss duró entre 18 y 25 segundos. Consistió en capturar la última escena de la pieza teatral de Broadway The Widow Jones. Allí los actores sellan el fin de la obra con un beso.

En la pieza se puede ver a Irwin y Rice en primer plano juntando la comisura de sus labios. Después de un diálogo inaudible, Rice se coloca de frente a May y la besa en los labios.

La evolución del primer beso en el cine

El primer beso de la historia del cine no tuvo buena acogida. Muchos espectadores se sintieron incómodos incluyendo la iglesia quien se manifestó en su contra.

Después de The Kiss, los besos comenzaron a aparecer con cierta regularidad en algunas películas. En 1898 se filmó el primer beso afroamericano. Sería el último hasta 1945.

En 1926, la película Don Juan retrataría un total de 191 besos en pantalla. El beso más largo – 3 minutos y 5 segundos – se incluyó en la película You are in the Army Now.

A lo largo de la historia del cine, muchos han sido los besos icónicos a continuación del primero. Como la escena en la playa de Aquí a la Eternidad entre Deborah Kerr y Burt Lancaster. Sin lugar a duda la osadía y primicia de The Kiss dejaría una gran huella en la meca del cine. Si te ha parecido interesante el artículo, no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos.