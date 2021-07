Es casi imposible visitar la ciudad de Roma sin hacer una parada obligada en el imponente Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo Romano. El tiempo ha hecho que las ruinas del antiguo Coliseo se fueran deteriorando poco a poco, por eso, el Parco Archeologico del Colosseo decidió en 2018 acometer una serie de restauraciones para mantenerlo más vivo que nunca.

Tres años después de iniciar el proyecto, los especialistas han finalizado la segunda parte de la restauración, la que se centra en la hipogea del Coliseo, las entrañas del monumento y de una parte de la historia de Roma.

Se trata de la parte que se encuentra debajo de la arena, donde un día los mejores luchadores del imperio derramaron sangre para rendir a los dioses y a los gobernantes de Roma. Esta parte del Coliseo Romano se extiende por casi media hectárea y está rodeada por un muro y 14 tabiques que dan pie a los pasillos del propio monumento.

Una restauración complicada

Acometer una restauración de este tipo, en un monumento como este, ha sido una tarea complicada. En ella han participado más de 80 operarios, cubriendo una extensión de 15.000 metros cuadrados de superficie que ahora podrán ser contemplados por los turistas desde una plataforma de 16 metros de largo que cruza la arena del Coliseo Romano.

Esta restauración, financiada desde 2016 por el Grupo Tod’s, que lleva apoyando las obras desde 2013, y por el Comisionado del Área Arqueológica de Roma y Ostia Antica, ha supuesto el trabajo de 45 restauradores, 14 arqueólogos, 13 obreros de la construcción, 4 ingenieros, 3 arquitectos y 32 topógrafos que han invertido unos 781 días y más de 55.000 horas de trabajo.

NEW: The bowels of the #Colosseum, the underground tunnels where #gladiators and wild beasts crouched before being winched up to the killing floor, are visible as never before thanks to a restoration funded by #Tod’s.

“It has been a very complex job”, the #archaeologists said pic.twitter.com/h96uFokvM5

— Simone Baglivo (@baglivo_s) June 25, 2021