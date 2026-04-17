Conoce la historia de la Catedral de Salamanca y los eventos que marcaron su legado

Lo primero que nos sorprende cuando analizamos la arquitectura de la Catedral de Salamanca, es que estamos viendo en realidad dos edificios en lugar de uno. Salamanca tiene una Catedral Vieja y una Catedral Nueva, unidas, conviviendo en el mismo espacio. Algo poco habitual y que ya de entrada hace que la visita tenga otro aire, entre el arte románico y el gótico.

Pero más allá de lo visual, lo interesante está en la historia. En cómo se construyó, en los cambios que ha vivido y en los detalles que han ido quedando con el paso del tiempo.

Dos catedrales, dos épocas distintas

Para entender el conjunto, hay que empezar por el principio.

La primera en levantarse fue la Catedral Vieja de Salamanca, y se levantó en dos siglos, el XII y el XIII. En su origen es arte románico, aunque va evolucionando hacia muchos detalles góticos. Durante mucho tiempo fue suficiente para la ciudad, pero Salamanca creció. Y con ella, también lo hicieron sus necesidades.

En lugar de ampliarla o derribarla, se tomó una decisión bastante curiosa: construir una nueva justo al lado. Así nació la Catedral Nueva.

La Catedral Nueva: una obra que llevó siglos

Las obras de la Catedral Nueva comenzaron en el siglo XVI. Y lo cierto es que no fueron precisamente rápidas. Se prolongaron durante más de dos siglos. Eso tiene una consecuencia interesante, el edificio mezcla estilos. Arranca en un momento en el que el gótico todavía tenía fuerza, pero termina en pleno auge del barroco.

Aun así, no resulta caótico. Mantiene una coherencia bastante notable. El resultado es una catedral imponente, con una altura considerable y una presencia que marca el perfil de la ciudad desde muchos puntos.

La Catedral Vieja: más pequeña, pero con mucho carácter

Mientras la nueva crecía poco a poco, la antigua no desapareció, y eso es parte de la gracia del conjunto. La Catedral Vieja es más recogida, más íntima. Tiene ese aire antiguo que te transporta directamente a otra época. Uno de sus elementos más reconocibles es la Torre del Gallo, con esa cúpula tan característica.

Dentro, además, se encuentra un retablo mayor impresionante. Merece la pena pararse un rato y mirarlo con calma, entre otras cosas porque no es de los que se ven en dos minutos.

Cómo se conectan ambas catedrales

Una de las cosas más curiosas es que no están separadas como dos edificios independientes, están unidas. Puedes pasar de una a otra sin salir al exterior. Y eso crea una sensación bastante especial. De repente, cambias de estilo, de tamaño, de ambiente… casi sin darte cuenta.

Es como hacer un pequeño viaje en el tiempo dentro del mismo espacio.

El famoso astronauta (y otros detalles curiosos)

Si hay algo que suele llamar la atención, es el astronauta. Sí, está en la fachada, pero no es medieval, ni tiene nada que ver con la época original. Se añadió durante una restauración en 1992. Es una tradición incluir elementos contemporáneos cuando se realizan este tipo de trabajos.

Y no está solo. También hay figuras curiosas como un dragón comiendo helado. Son pequeños guiños que contrastan con la seriedad del conjunto.

Muchos visitantes se entretienen buscándolos. Y la verdad, le da un punto divertido a la visita.

El interior de la Catedral Nueva: amplitud y luz

Al entrar en la Catedral Nueva, lo primero que notas es el espacio. Es amplia, muy amplia. Las bóvedas son altas, las columnas estilizadas y la luz entra de forma bastante equilibrada. No es un interior oscuro, como ocurre en otros templos. Eso permite apreciar mejor los detalles.

Las capillas laterales añaden variedad, y el coro es otro de los elementos que merece atención. Aquí no conviene ir con prisas. , lo ideal es recorrerla poco a poco.

Su papel en la ciudad de Salamanca

La catedral no está aislada. Forma parte de un entorno histórico muy importante. Está integrada en el casco antiguo, junto a otros edificios clave como la Universidad de Salamanca.

Todo ese conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y eso se nota. Hay vida alrededor, movimiento constante, turistas, estudiantes… no es un lugar estático.

Momentos clave en su historia

A lo largo de los siglos, el conjunto ha pasado por diferentes etapas.

Algunos momentos importantes:

La construcción de la Catedral Vieja en la Edad Media.

El inicio de la Catedral Nueva en el siglo XVI.

Los daños provocados por el terremoto de 1755.

Las restauraciones modernas, especialmente en el siglo XX.

Cada uno de estos momentos ha dejado su marca, y eso es lo que hace que el conjunto sea tan interesante.

Consejos para disfrutar la visita

Si tienes pensado visitarla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

Primero, intenta ir sin prisa. Es un lugar para recorrer con calma. Segundo, no te centres solo en la Catedral Nueva. La Vieja es igual de importante, aunque más discreta. Y tercero, fíjate en los pequeños detalles. No todo está en lo grande.

Buscar el astronauta, por ejemplo, es casi obligatorio.

Lecturas recomendadas

Carácter fortificado de la Catedral Vieja de Salamanca

La Catedral de Salamanca