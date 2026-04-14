Catedral de Ourense: historia y hechos históricos destacados

La Catedral de San Martiño de Ourense no es solo un edificio religioso. Es, en realidad, una especie de libro abierto donde se puede leer buena parte de la historia de la ciudad. Piedra a piedra. Sin exagerar.

Cuando la visitas, hay algo que llama la atención desde el primer momento: no parece una catedral “perfecta” en estilo. Y eso tiene su explicación. Se construyó a lo largo de varios siglos, con cambios, añadidos y decisiones que fueron adaptándose a cada época. Y ahí está precisamente su encanto.

Los orígenes: una catedral levantada sobre siglos de historia

Para entender la catedral actual, hay que retroceder bastante. En ese mismo sitio hubo una iglesia de época visigoda o similar. En el siglo XII se inicia una catedral de estilo románico, que evolucionará hasta lo que conocemos hoy en día.

Las obras avanzaron poco a poco y sin prisas. Como era habitual en la época.

Durante los siglos XII y XIII se levanta la base del edificio: muros gruesos, estructura sólida, ese aire robusto tan típico del románico. Pero no todo se quedó ahí.

Del románico al gótico: una evolución sin romper lo anterior

Uno de los aspectos más interesantes de la Catedral de San Martiño de Ourense es cómo mezcla estilos sin perder coherencia. La base es claramente románica. Eso se nota en la estructura, en los arcos de medio punto y en la sensación de solidez. Pero a medida que avanzan los siglos, empiezan a aparecer elementos góticos.

Más altura, más luz, ventanas más estilizadas. No es una ruptura brusca, es más bien una transición natural. Se añadieron capillas, se modificaron espacios, se adaptaron zonas. Todo sin borrar lo anterior.

Ese “crecimiento orgánico” hace que recorrer la catedral sea casi como viajar en el tiempo, pasando de un estilo a otro sin darte cuenta del todo.

El Pórtico del Paraíso: una joya poco conocida

El Pórtico llamado del Paraíso se inspira en otro Pórtico, en le la Gloria de Santiago de Compostela, aunque guardando una identidad propia. Data del siglo XIII y conserva algo que lo hace aún más especial: restos de policromía original. Es decir, todavía se pueden ver colores en las esculturas. No es lo habitual.

Las figuras representan escenas bíblicas, ángeles, apóstoles… todo tallado con un nivel de detalle que sorprende, incluso hoy. No es un espacio enorme, pero tiene algo. Te obliga a mirar con calma.

La catedral como fortaleza: una función defensiva

Hay un detalle que a veces pasa desapercibido: esta catedral no solo fue un lugar de culto. También tuvo un papel defensivo. Si te fijas en su estructura exterior, verás elementos que recuerdan más a una fortaleza que a un templo religioso. Muros gruesos, aspecto sólido, cierta sensación de “protección”.

Esto no es casual.

Durante la Edad Media, muchas ciudades necesitaban protegerse. Y los edificios religiosos importantes también cumplían esa función en momentos de conflicto.

La Catedral de San Martiño de Ourense se convirtió así en un espacio que servía tanto para lo espiritual como para lo práctico.

Reformas y añadidos a lo largo de los siglos

Como ocurre con muchas catedrales, la de Ourense nunca ha sido un edificio “terminado” en un único momento. Ha cambiado y bastante. A partir del siglo XV empiezan a añadirse capillas laterales, muchas de ellas financiadas por familias nobles. Cada una con su estilo, su decoración, su intención.

Más adelante, en época renacentista y barroca, se introducen nuevos elementos. Algunos encajan mejor que otros, pero todos forman parte de la historia del edificio.

El claustro, por ejemplo, es otro de los espacios que merece atención. No es tan conocido como otros de Galicia, pero tiene su propio carácter.

Y luego está el altar mayor, que también ha sido modificado con el tiempo, adaptándose a las corrientes artísticas de cada época.

El valor artístico y cultural en la actualidad

Hoy en la actualidad, la catedral no es solo un lugar de culto. Es también un espacio cultural y turístico. Cada año recibe visitantes interesados en su historia, en su arquitectura, en ese aire que mezcla lo antiguo con lo vivido.

No es una catedral “espectacular” en el sentido más turístico del término. No compite con otras más grandes o más famosas. Pero tiene algo más cercano, más auténtico. Es como un equilibrio entre lo monumental y lo cotidiano.

Una visita que no hay que perderse

En los últimos años y décadas se han ido haciendo labores de conservación en la catedral, por una parte para que el edificio se mantenga en un buen estado. Por otra parte, también se trataba de recuperar una parte del valor que tenía en origen.

No hace falta ser experto en arte para disfrutar la visita. Basta con ir sin prisa, mirar y fijarse en los detalles. A veces, lo más interesante no es lo más evidente, y esta catedral tiene mucho de eso.

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