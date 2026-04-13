Catedral de Málaga: historia, construcciones y sucesos relevantes

La Catedral de Málaga es una buena muestra de la historia de esa región andaluza. Historia, decisiones a medias, cambios de estilo. Un poco de todo. Mucha gente la conoce como “La Manquita”. Y sí, tiene sentido, pero luego vamos a eso.

Antes de que existiera la catedral tal como la vemos hoy, en ese mismo espacio había una mezquita. Era la principal de la ciudad durante la etapa musulmana. Los cambios comenzarán sobre 1487, con la llegada de los Reyes Católicos.

De mezquita a templo cristiano: el primer cambio importante

Lo primero que se hizo tras la conquista fue adaptar la mezquita. No se derribó inmediatamente. Se reutilizó como iglesia cristiana mientras se organizaba algo más ambicioso. Porque claro, Málaga empezaba a ganar importancia y necesitaba una catedral acorde a su nueva situación.

Así que se toma una decisión clara: construir un nuevo templo desde cero. Grande, representativo y, por supuesto, acorde al estilo de la época.

El problema es que este tipo de proyectos nunca son rápidos. Y aquí se nota especialmente.

Una obra que se alarga más de lo esperado

Las obras arrancan en 1528. Y lo hacen con una idea inicial bastante clara: seguir el estilo gótico tardío. Pero no dura mucho. Con el paso de los años, el Renacimiento empieza a ganar terreno. Y el proyecto se adapta. Aquí entra en juego Diego de Siloé, que influye bastante en el diseño final.

Lo curioso es que la catedral nunca llega a tener un estilo único. Y no porque no quisieran, sino porque el tiempo juega su papel. Las obras se alargan durante siglos, cambian los gustos, cambian los arquitectos… y el edificio lo refleja.

Hay partes renacentistas, otras barrocas, incluso detalles más cercanos al neoclásico. Todo convive.

La torre que nunca se terminó (y el origen de su apodo)

Aquí llega uno de los detalles más conocidos. La catedral tiene una sola torre, la otra se quedó en proyecto. Y eso le dio el apodo de “La Manquita”.

Hay varias teorías sobre qué pasó exactamente. La más popular dice que el dinero que iba destinado a terminar la segunda torre se utilizó para otras causas, incluso fuera de España. Se habla, por ejemplo, de apoyo económico a la independencia de Estados Unidos.

¿Es totalmente seguro? No del todo. Pero forma parte del imaginario de la ciudad.

También hay explicaciones más simples: falta de presupuesto, cambios de prioridades, obras que se eternizan… algo bastante común en construcciones de este tipo.

Sea cual sea la razón exacta, lo cierto es que esa torre nunca se levantó. Y hoy, lejos de ser un defecto, es uno de sus rasgos más reconocibles.

El interior: donde realmente se aprecia el detalle

Por fuera impresiona. Pero dentro… cambia la sensación. Nada más entrar, lo primero que llama la atención es la altura. Las bóvedas, las columnas, la amplitud del espacio. Todo está pensado para generar esa sensación de grandeza.

Uno de los elementos más destacados es el coro. Tallado en madera con un nivel de detalle increíble, fue obra de Pedro de Mena. Merece la pena pararse un rato y observarlo con calma.

Luego están los órganos, las capillas laterales, las pinturas… no es un espacio recargado en exceso, pero sí muy rico visualmente.

Y lo mejor es que no todo se ve a simple vista en una primera visita. Hay detalles que descubres poco a poco.

Siglos de cambios, pausas y decisiones

La Catedral de Málaga no se construyó de una sola vez. Ni de dos, Ni de tres. Hubo periodos en los que las obras avanzaban con normalidad. Y otros en los que se detenían por completo. Problemas económicos, cambios políticos, falta de recursos… lo típico en proyectos largos.

Durante el siglo XVIII, por ejemplo, todavía se estaban realizando modificaciones importantes. Eso ya da una idea de lo extensa que fue la construcción.

Más adelante, en épocas más recientes, el foco ha estado en la conservación. Mantener el edificio, restaurar zonas dañadas, adaptar espacios para las visitas.

Y aun así, sigue siendo un edificio “inacabado”. Pero no en el mal sentido. Más bien como una obra abierta en el tiempo.

La catedral en 2026: historia viva en pleno centro

Hoy en día, la catedral es uno de los puntos más visitados de Málaga. Y no es difícil entender por qué. Está en pleno centro, rodeada de vida. Restaurantes, calles con historia, plazas… todo gira un poco a su alrededor.

Recibe visitantes durante todo el año. Algunos entran por curiosidad. Otros con más interés por la historia o la arquitectura. Y luego están los propios malagueños, que la ven como algo cotidiano, pero importante.

En los últimos años se han mejorado bastante las visitas. Hay recorridos guiados, acceso a zonas como las cubiertas, más información para entender lo que estás viendo.

Y eso ayuda. Porque no es lo mismo mirar que entender.

Un edificio imperfecto que funciona precisamente por eso

No es una catedral “perfecta” en el sentido clásico. No sigue un único estilo. No está terminada. La Catedral de Málaga es el resultado de siglos de cambios. De decisiones que se tomaron… y de otras que se quedaron a medias.

Tiene personalidad. Y mucha.

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Archivo histórico catedral de Málaga