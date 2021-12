Yoli (GH) y su pareja, Jorge, están atravesando unos momentos muy complicados. La pareja, que ha vivido un 2021 muy dulce gracias a la llegada de Jimena, su primera hija en común, ha terminado el año con una triste noticia, que este mismo miércoles han compartido públicamente.

La primera Navidad de Jimena se ha visto empañada por el aborto que Yoli acaba de sufrir. A través de su canal de Mtmad, la pareja se ha sincerado sobre esta triste noticia, después de que sus seguidores les preguntasen desde hace semanas si les ocurría algo, al ver como disminuía su actividad en las redes sociales. Con esta triste noticia, Yoli y Jorge quieren dar visibilidad a la pérdida gestacional, que sufren millones de personas a lo largo de sus vidas.

«Son momentos muy duros pero hemos decidido compartirlo. Creemos que la muerte gestacional es un tabú social, queremos contribuir a visibilizarlo para que las familias puedan expresar libremente su duelo al igual que lo estamos haciendo nosotros»

A través del vídeo en su canal de Mtmad, la pareja también ha querido dejar claro que el bebé era muy buscado, porque ellos siempre han tenido claro que querían ampliar la familia. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ser.

Jorge ha explicado que “nos disponíamos a ver la eco y la médica no lo encontraba. Nos decía que esperáramos un momento y al final no había latido, el bebé estaba muerto”. Mientras que Yoli añade: “nos hemos llevado un gran palo, no sabíamos ni qué decir ni lo que estaba pasando. Es algo que no te esperas, como una jarra de agua fría. Ha sido un momento bastante tenso”.

“Si ha tenido que ser así, pues ha tenido que ser así”, se ha resignado a decir Yoli, mientras que Jorge la animaba pues ahora les toca superarlo juntos y seguir hacia delante como siempre han hecho.