Vuelve a ‘First Dates’ y fracasa en su intento de encontrar el amor: «Hay algo de su mirada»

La pasada noche del 30 de enero, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ver un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas a ciegas recibió, una vez más, a su nueva tanda de solteros. Pero, en esta ocasión, el formato volvió a recibir a un participante que no tuvo demasiada suerte en su primera cita. Por ello, y conscientes de que, quien la sigue, la consigue, Carlos Sobera y todo el equipo dio la bienvenida a José. «Busco lo que surja, me gusta fluir y si aparece una relación estable, pues muy bien, si no, tampoco pasa nada, soy muy feliz solo y soltero», le comentó al presentador.

Respecto a lo que busca en una mujer, el comensal lo tiene claro. «Que sea natural, sensata, que no sea mentirosa, que tenga valores. Me gustaría tener una relación más a la antigua», confesó. Una serie de requisitos que fueron escuchados por la organización del formato. Por ello, minutos después, le presentaron a Montse. «Me defino como una mujer realista y positiva», dijo la soltera en su presentación.

La primera toma de contacto entre los participantes fue bastante acertada, especialmente para Montse. «Va muy bien peinado, me gusta su estilo», señaló. Por ello, y sin dudarlo dos veces, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en el restaurante del amor.

De esta manera, con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común, el soltero le preguntó a su cita por el motivo que la había llevado a participar en First Dates. «Bueno, a conocer el amor. Yo me muevo mucho por las energías, por lo que me transmiten las personas», afirmó.

Entre tema y tema, la pareja de solteros descubrió que tenía una cosa en común: el mundo de la estética. Pues, la soltera le contó que era peluquera y José le explicó que ha tenido varias peluquerías a lo largo de su vida. Pero, aunque la velada iba marchando a las mil maravillas, la catalana sentía que su cita no le está siendo sincero del todo.

«Mi intuición me dice que hay algo de su mirada, no me ha sido sincero…», comentó ella al equipo de cámaras. Asimismo, y respecto a su pasado sentimental, la participante le contó que estaba divorciada y tenía tres hijos mayores. Él, por su parte, le dijo que no tenía hijos y que nunca había pasado por el altar. Eso sí, a lo largo de su vida ha tenido cinco relaciones largas en las que ha vivido con sus parejas.

La decisión final de ‘First Dates’

Pero, esta última información, en lugar de ser un punto a favor para Montse, fue todo lo contrario. «Que haya convivido con cinco personas y que con ninguna le haya funcionado, puede ser un problema. O es que ha tenido muy mala suerte y todas las chicas le han salido mal o el problema puede ser de él», opinó asombrada.

Al concluir la cita, ambos lo tuvieron claro. Montse no quiso seguir conociendo a José en un segundo encuentro, pues «no he sentido conexión». Por su parte, el leonés tampoco quiso volver a quedar. «No he sentido ese feeling ni esa atracción para una segunda cita», concluyó. Quizás, la tercera cita de First Dates sea la vencida para el participante.