Violeta Mangriñán desvela cómo será la ‘baby shower’ de su hija Gala

Violeta Mangriñán ha anunciado a todos sus seguidores que ya está preparando los detales de la ‘baby shower’ de la pequeña Gala. La influencer ha contado por redes sociales los detalles de la fiesta del bebé.

La joven ha comunicado que está preparando un gran evento para celebrar la llegada de su hija. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex concursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado algunos elementos que ya están listos.

«La baby shower será en la terreta, concretamente en ‘El Celler de la Ibola. Es la bodega de mi prima hermana Ainhoa y su pareja. Un sitio acogedor donde se hacen catas de vino y picoteo cada semana, pero que ese día estará reservada únicamente para mis amigos y familiares», ha indicado la influencer.

Además, la joven ha desvelado que este lugar se encuentra muy cerca del pueblo donde veraneaba de pequeña con su familia. «Haré una merienda/cena con vinito para los invitados. Es un pueblo de montaña con mucho encanto en el interior de Castellón y la sierra Espadán. Estoy muy contenta», ha reconocido Violeta Mangriñán.

En cuanto a la fecha del evento, por el momento la influencer no ha querido su día exacto, pero ha dejado alguna que otra pista en el aire. «Será en unas semanas, un mes aproximadamente. La idea de la fecha fue cosa de mi madre porque gracias a ella siempre hemos celebrado esa fecha mi hermana y yo desde pequeñas», explica la valenciana.

«Si conocéis a mi madre ya un poco, por lo que os cuento por aquí, sabréis la fecha sin que yo os la diga, porque no la voy a decir», comenta la joven. Por ahora, a Violeta Mangriñán le falta por decidir su vestuario el día del ‘baby shower’ porque está dudando entre dos estilos. «He pensado en un vestido no muy arreglado, pero tampoco playero. El típico arregladita pero no mucho, o un top y falda», asegura la ex concursante de ‘Supervivientes’.