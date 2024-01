‘De viernes’ anuncia su invitado bomba de hoy: «Me enteré de que era mi hija cuando ella tenía 4 años»

De viernes regresa esta noche con una nueva tanta de invitados después de la gran exclusiva de la semana pasada con la entrevista a Gabriela Guillén días después de dar a luz. Para hoy, viernes 26 de enero, un conocido personaje hablar de cómo se entero de que su ahijada es en realidad su hija, una historia rocambolesca.

El primero en sentarse en el plató será Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y conocido actor de series como Toy Boy, que triunfó en plataformas de streaming. La semana pasada cargó contra su madre de forma inesperada, algo que ha sentado especialmente mal a la modelo.

Esta vez se someterá a las preguntas de los colaboradores en directo y en el plató, continuando así con su historia. Hay que recordar que en estos momentos se encuentra cumpliendo condena por dos delitos, lo que le obliga a portar una pulsera telemática y a dormir cada noche en un centro bajo vigilancia.

«Me la conceden cuando estoy en la última fase por los delitos de conducción y se me queda por este nuevo delito que se me impone, el de estafa», contó hace solo unos días. Se enfrenta a una nueva pena por un delito de estafa por la venta de coches de alta gama que nunca llegaron.

«Hay una persona que alquila los coches a la serie, eran de alta gama. Me dijo ‘oye, yo te puedo conseguir este coche de segunda mano, más barato, y pido un préstamo al banco. Mi intención es abrir una empresa de alquiler y venta de coches», explicó.

Los coches nunca llegaban y el principal culpable nunca ha dado la cara, utilizando el nombre y la fama de Carlo para ganarse la confianza de compradores y bancos. Mientras el verdadero responsable está desaparecido para la Justicia, es el hijo de Mar Flores el que ha tenido que responder con 21 meses de condena.

Álvaro Muñoz Escassi se sienta en De viernes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

La otra gran entrevista de la noche será la que protagonice el jinete para hablar de la historia de su hija Ana Barrachina, una paternidad de la que se entero con años de retraso. «Yo me enteré de que era mi hija cuando ella tenía 4 años. Llego un día a la cuadra donde estaba la madre y veo a una niña rubia, con los ojos azules… Y digo: ‘No me lo puedo creer’. Cojo a la madre y le digo: ‘Esta niña es mía’», se puede ver en el adelanto.

«Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino. Era un sufrimiento, yo no lo soportaba», ha confesado sobre los primeros momentos de aquel descubrimiento.

Este episodio de su vida ya lo contó ante las cámaras de MasterChef Celebrity: «La madre no quiere que se diga nada porque ella no quiere estropear su vida y yo le obedezco». Todo ocurrió en una relación esporádica que tuvo con una chica en Alemania durante un viaje relacionado con el mundo de los caballos, pero ella decidió guardar el secreto de su embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Barrachina (@anna.barrachina.paintings)

Casada y con una familia estable, decidió que hasta que la joven no tuviera la mayoría de edad no le contaría la verdad, algo que sucedió en el año 2015 y que salió a la luz. Pese a la complicada noticia, lo cierto es que padre e hija mantienen una gran relación, tanto que ella también se lleva muy bien con Lara Dibildos (ex de su padre) y María José Suárez, su actual pareja.

Ana Barrachina no está previsto que aparezca como invitada de De viernes, pero se ha convertido en una pintora con un gran futuro por delante. Después de trabajar como modelo estudió marketing, aunque en estos momentos está centrada en su pintura, siendo su padre uno de sus grandes apoyos para darla a conocer al mundo.