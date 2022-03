‘Viernes Deluxe’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que da de qué hablar, semana tras semana, en Telecinco. Siempre saben cómo dar un golpe en la mesa, en todos los aspectos, para lograr dejarnos sin palabras. Lo mejor es que consiguen sus objetivos, ¡y con creces!

El pasado viernes 4 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. De esta manera tan concreta, vimos un especial dedicado a Rocío Jurado que llevaba por título ‘Lo siento, mi amor’. Se trataba de una manera más que perfecta para hacer énfasis en ese espíritu feminista que la cantante siempre demostró tener.

No solamente con la letra de sus canciones, sino también con muchas de sus declaraciones. Lejos de que todo quede ahí, también vimos uno de los ‘PoliDeluxe’ más peculiares y sorprendentes que se recuerdan. La protagonista fue Carmen Borrego y, entre otras tantas cuestiones, hizo diversas confesiones sexuales que desde luego no dejaron indiferente a nadie.

Carmen Borrego: «No me gusta la doble penetración y me gusta utilizar el vibrador para jugar yo sola. No veo porno»#poliborrego

— Deluxe (@DeluxeSabado) March 5, 2022