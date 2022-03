El pasado viernes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’, programa que semana tras semana, presenta Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de una de las entregas más completas que se recuerdan hasta la fecha. ¡Contó con uno de los testimonios más esperados!

El invitado estrella de la noche fue nada más y nada menos que Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado y tío de Rocío Carrasco quiso sentarse, una vez más, en ‘Viernes Deluxe’. Tras la emisión días atrás del concierto homenaje a la cantante en el WiZink Center, el andaluz quiso dar su opinión al respecto pero, a su vez, trató otros asuntos de actualidad.

Por si fuera poco, Kiko Jiménez aceptó la propuesta de someterse al polígrafo de Conchita. Días anteriores, el jienense dio a conocer diversas cuestiones que tenían una estrecha relación con la que fuera su familia política, la de Gloria Camila. Declaraciones por las que tenía que enfrentarse al ‘PoliDeluxe’ y demostrar, en cierta manera, si eran ciertas.

Kiko Jiménez desvela las mentiras de la familia Ortega Cano 💥 #kikografo https://t.co/iPiXD1lRD7 — Deluxe (@DeluxeSabado) March 19, 2022

El invitado especial de ‘Viernes Deluxe’ para esta noche

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’. Después de mucha espera, el equipo del programa por fin ha confirmado su invitado bomba para esta nueva entrega del programa de Telecinco. Estamos ante un testimonio que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie.

Estamos hablando nada más y nada menos que de Jacobo Ostos. El hijo del conocido diestro se va a enfrentar a un PoliDeluxe con el que pretende zanjar muchas de las polémicas que surgieron en los últimos meses. Sobre todo, a raíz de la inesperada muerte de su padre, Jaime Ostos. Finalmente, y de esta manera tan certera, aclarará muchos asuntos que pudieron quedar pendientes.

Parece que esta sección del programa presentado por Jorge Javier Vázquez no deja indiferente a nadie, semana tras semana. ¡Y lo hemos vuelto a comprobar! Jacobo Ostos ha querido aprovechar esta oportunidad para defender, contra viento y marea, su verdad. No te pierdas la nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.

Esta noche pasa por el poli… ¡JACOBO OSTOS! 💣 Todas las polémicas tras la muerte de su padre al descubierto en #ViernesDeluxe pic.twitter.com/kOD8nHJx4I — Deluxe (@DeluxeSabado) March 25, 2022

No es el único invitado bomba de la noche de este ‘Viernes Deluxe’

Hace unos meses, Pepe Navarro acudió al programa para dejar muy claro que el hijo de Ivonne Reyes no era suyo. Es más, iba a hacer hasta lo imposible para demostrarlo. Unas declaraciones de lo más incendiarias que, desde luego, no dejaron absolutamente indiferente a nadie.

Esta misma tarde, en el programa ‘Sálvame’, se confirmó otra invitada para este ‘Viernes Deluxe’. Estamos hablando de Ivonne Reyes. Pasado un tiempo de la incendiaria entrevista de Pepe Navarro, la venezolana ha aceptado la propuesta de sentarse en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

«El programa de Pepe Navarro no lo vi, la verdad. Lo vi hace como un mes, más o menos, desde la calma y la tranquilidad», aseguró en ‘Sálvame’. «Cuando vi la entrevista le observé, le miré y le vi titubear, traté de ser lo más objetiva posible. Tampoco me sorprendió demasiado lo que había dicho”, reconoció. Una entrevista con la que aclarará muchísimas dudas y, sobre todo, contará su verdad. No te pierdas la nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.