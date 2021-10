Hace tan solo unos meses Verdeliss se convertía en tendencia en nuestro país al sorprender a todos anunciando que se encuentra otra vez embarazada. La llegada de un nuevo bebé a la familia, el octavo, que promete traer muchos momentos de amor.

Desde entonces, han sido muchas las especulaciones y opiniones sobre cuál será el sexo del bebé de la influencer. Muchos usuarios han dado su opinión al respecto basándose en la forma que va adquiriendo su barriguita poco a poco, pero Verdeliss no ha dado más detalles sobre el tema, hasta ahora. La exconcursante de ‘GH Vip’ ha sorprendido a todos sus seguidores publicando un video en su cuenta de Instagram donde por fin revela si su futuro bebé será niño o niña.

El vídeo comienza enfocando la incipiente tripita de la madre con una interrogación dibujada. Después, el dron manejado por su marido, se va alejando para mostrar al resto de sus hijos a su alrededor bailando con camisetas en las que se indica su sexo, cinco niñas y dos niños.

Un video de lo más original que termina subiendo hasta el cielo para revelar de forma oficial que el futuro bebé será una niña. De este modo se descubre que la familia dará la bienvenida a la sexta hija de la pareja. Eso sí, para que la sorpresa no se pierda en los comentarios de la publicación, la influencer ha pedido un favor a sus seguidores.

«PD: no deis el chivatazo porfis! Sed discretos, que con el cariño que hemos puesto preparando este vídeo, es especial para nosotros desvelarlo así…y no con una “tirada” de comentarios jeje», ha escrito. Lo que está claro es que a Verdeliss y a su familia no les han faltado creatividad y ha conseguido conquistar a todos sus seguidores con su publicación. ¡Enhorabuena familia!