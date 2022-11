Vanesa Martín presenta ‘Placeres y Pecados’, uno de los discos más esperados

Vanesa Martín presenta este viernes 25 de noviembre Placeres y Pecados, su nuevo disco. La cantante y compositora malagueña lanza su octavo álbum de estudio, compuesto por 12 canciones en las que el amor y el desamor se intercalan en cada una de ellas.

Placeres y Pecados es un disco que ha sido compuesto y grabado entre Madrid y Miami, en el que Vanesa Martín ha trabajado con productores de prestigio, como Julio Reyes, Víctor Martínez o Tato Latorre, dando lugar a una joya musical con la que cierra por todo lo alto este 2022.

Con su nuevo disco, Vanesa Martín comienza una nueva etapa en su carrera, sin perder el estilo y el sonido tan reconocibles de la artista, pero con una fusión de géneros y armonías donde las guitarras y las baterías acústicas tienen un gran protagonismo en cada una de las canciones.

«En las canciones de mi nuevo trabajo mezclo, enfrento y hago transitar al mismo tiempo el placer y el pecado, ese te amo pero no me atrevo, o ese me voy pero me lleno de culpa. Quizás hay placeres tan inmensos que asustan y algunos los prefieren llamar pecados», explicaba la artista a los medios en la presentación de su disco.

«Yo le deseo a todo el que tenga este disco, tantas vidas como placeres. Y en tantas vidas como placeres», señala la artista sobre este nuevo trabajo discográfico, en el que una vez más se ha dejado el alma y el corazón en cada una de las canciones que lo componen.

La artista malagueña presentará por primera vez las canciones de su nuevo disco en el Wizink Center de Madrid el próximo 16 de diciembre. Un concierto en el que Vanesa Martín pondrá el broche de oro a un año inmejorable a nivel profesional, donde ha vuelto a posicionarse como una de las artistas más importantes de nuestro país.