‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 2?

Tu cara me suena, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en todo el planeta. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia y Gestmusic acertaron de lleno con este formato, que no tardó en arrasar en un gran número de países.

Después de todo, el pasado viernes 24 de marzo pudimos disfrutar de la Gala 1 de la temporada 10 de Tu cara me suena. De esta manera, todos y cada uno de los participantes consiguieron dejar el listón muy alto. Y es que, a pesar de que Andrea Guasch hizo una actuación absolutamente histórica con SloMo de Chanel, todos estuvieron a la altura de lo que esperábamos.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, tendremos la oportunidad de disfruta de la Gala 2 de la temporada 10 de Tu cara me suena. Así pues, veremos quién es el concursante ganador de la noche. Pero no solamente eso, sino que seguramente más de uno logrará dejarnos sin palabras.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 2 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

1. Andrea Guasch – You need to calm down, de Taylor Swift

2. Susi Caramelo – El moreno de mi copla, de Concha Velasco

3. Miriam Rodríguez – Libertad, de Nil Moliner

4. Josie – La funcionaria asesina, de Alaska

5. Anne Igartiburu – Luka, de Suzanne Vega

6. Merche (y Ricardo Nkosi) – Criminal, de Natti Natasha y Ozuna

7. Agustín Jiménez – La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla

8. Alfred García – La Flaca, de Jarabe de Palo

9. Jadel – Welcome to the jungle, de Guns N’Roses

10. Samantha Hudson – Violetas imperiales, de Luis Mariano

Es más que evidente que los nueve participantes de Tu cara me suena 10, así como Samantha Hudson que actuará como invitada de la noche, darán lo mejor de sí mismos para ofrecernos una gala para el recuerdo. Tienen unas canciones y unos artistas realmente sorprendentes, por lo que pueden dejarnos completamente si palabras. ¿Lo harán? ¡Estamos convencidos de ello! No te pierdas la Gala 2 de Tu cara me suena 10 esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.