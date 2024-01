Toñi Moreno, «culpable» de que este famoso aceptara participar en ‘MasterChef Celebrity’

Toñi Moreno ha vivido un 2023 repleto de emociones. El pasado año la presentadora televisiva fue seleccionada para formar parte de uno de los talents shows culinarios más populares de la pequeña pantalla: MasterChef Celebrity.

La aspirante demostró sus dotes en la cocina, conquistando a la audiencia, una vez más, con su humildad y encanto. Pero, curiosamente, se ha revelado que gracias a ella otro aspirante se animó a presentarse al casting del formato. ¿Quién es la celebridad en cuestión?

Pues, según ha revelado él mismo, el famoso que se animó a presentarse al casting gracias a la presentadora fue Jesulín de Ubrique. El ex torero ha revelado en su reciente entrevista para Semana cómo sucedió todo. «Yo jamás me imaginé en un programa como MasterChef. No me vería para nada. ¿Y sabes quién me lo propuso? Toñi Moreno», comenzó explicando.

«Yo pensaba que estaba de coña y ella me contestó: ‘Pero si tampoco eres actor y has grabado Torrente’. Y le digo: ‘Pues mira, es verdad’. Al final es un programa en el que tú también tienes que divertirte y pasarlo bien», dijo. Asimismo, de Ubrique recuerda muy bien cómo fue el momento en el que fue seleccionado como concursante.

«A mediados de febrero, me mandan un mensaje y me dice: ‘Ha sido usted seleccionado para MasterChef Celebrity’. Lo primero que hice fue llamar a Toñi para decírselo porque yo no me lo podía creer y la ‘jodía’ me dijo que a ella también la habían cogido», explicó. Una divertida anécdota que les brindó uno de los momentos más inolvidables del pasado año.