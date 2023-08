The Weeknd anuncia el estreno inminente de la última colaboración de su carrera

The Weeknd continúa preparando para despedirse de su nombre artístico y comenzar una nueva etapa. El artista canadiense sigue embarcado en su gira mundial After Hours Till Dawn, que comenzó comenzó el 14 de julio de 2022 en Filadelfia, y desde entonces ha colgado en cartel de sold out en la mayoría de los conciertos.

Además de su repertorio de canciones habitual, lleno de grandes éxitos y de todas esas canciones que le han llevado a lo más alto de la industria, el artista canadiense también sorprende en ocasiones a los asistentes a sus conciertos con canciones inéditas.

Una de estas canciones que todavía no tiene estreno oficial es Another One of Me. Una canción de la que The Weeknd habló durante su último concierto en Praga. «Creo que esta será la última colaboración que haga en mi carrera, así que quiero que lo sepáis», expresó antes de interpretar este tema.

🚨 The Weeknd a révélé lors de son concert en République tchèque hier soir, que le titre «Another One Of Me» sera probablement le dernier featuring qu’il fera dans sa carrière… pic.twitter.com/09pz0z9vfJ — The Weeknd France 🇫🇷 (@TheWeekndFrance) August 6, 2023

Aprovechando que había hablado sobre esta canción en su último concierto, el artista canadiense publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que avisaba a sus fans para lo que está por venir, antes de poner fin a su era artística como The Weeknd.

“Another One Of Me… una canción que escribí en 2012 con un único artista en la cabeza… P.Diddy. Siempre la imaginé como una al más puro estilo Bad Boy. ¡Saldrá muy pronto!”, explicó el artista, confirmando que próximamente verá la luz esta canción junto a otro artista.

Por otro lado, para «celebrar la muerte de su personaje» The Weeknd, y el nacimiento de Abel Tesfaye como artista, volverá a las letras que en el año 2012 le llevaron a conocer la fama mundial, siendo una década después el artista más popular del mundo.