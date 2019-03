‘The Walking Dead’: Aunque parezca imposible, la novena temporada es la mejor para el público

Para muchos, la temporada 9 de 'The Walking Dead' es la mejor

La novena temporada de ‘The Walking Dead’ está batiendo varios récords negativos. Se ha convertido en la entrega menos seguida del gran éxito de AMC y son muchos los espectadores que han confesado haber abandonado la ficción, por aburrimiento, por falta de interés o porque sienten que se ha estirado demasiado.

En cualquiera de los casos, la realidad es la siguiente: ‘The Walking Dead’ ya no gusta tanto como gustó hace unos años. Es lógico, teniendo en cuenta que varios de los elementos que más atraían al público han quedado relegados a un segundo plano. Incluso han desaparecido. Ya no tenemos a Rick Grimes, ya no tenemos a Maggie, ya no tenemos a Carl ni tenemos a varios de los personajes que nos han acompañado siempre.

Ni siquiera tenemos la emoción que nos daba Negan, el gran punto central del tramo final de la sexta temporada y el comienzo de la. Su figura ha ido perdiendo peso y fuerza, aunque es cierto que podría recuperarla en esta nueva etapa. También nos hemos quedado sin sorpresas, porque nos hemos acostumbrado incluso a los zombies.

Y a pesar de todo esto, la novena temporada de ‘The Walking Dead’ es la temporada más valorada por la audiencia.

Eso es, al menos, lo que ha descubierto ‘Comic Book’. El medio se basa en los ratings de ‘Rotten Tomatoes’, que suele ser una plataforma fiable en estos casos, para hacer tal afirmación. La novena temporada es la favorita del público con un 93% en el ranking. Le sigue la quinta, con un 89%, la primera y la tercera, con un 88%, la cuarta con un 83%, la sexta con un 77%, la octava con un 64% y la séptima con un 63%. Parece que esta séptima sí es la peor, de forma unánime.

Y podemos extraer como conclusión que las personas que siguen viendo la ficción de ‘The Walking Dead’ es porque encuentran interesante lo que está sucediendo, y por tanto pueden dar notas altas, mientras que aquellos que han decidido abandonarla han dejado de votar, claro. Es decir: aunque ‘The Walking Dead’ no está teniendo una gran audiencia en su novena temporada, parece que a esa audiencia le está gustando lo que está viendo.