Taylor Swift recibe en su último concierto la visita más especial de su gira ‘The Eras Tour’

Estuvo alejada de los escenarios por un tiempo, pero su vuelta está siendo absolutamente histórica. Taylor Swift continúa con su The Eras Tour y ya lo hace en su parte final de su gira por Estados Unidos. Eso sí, no serán sus últimos conciertos por allí, ya que ha anunciado que volverá cuando acabe con las fechas internacionales que tiene pendiente.

Lo que está claro es que The Eras Tour se está convirtiendo en una de las giras más aclamadas del momento. De hecho, ya son muchos los famosos que no han querido perderse a la artista de 33 años en directo. Una larga lista a la que se acaba de sumar Selena Gomez, quién es también una amiga muy especial de Taylor Swift.

Las dos artistas comparten una gran amistad desde hace muchos años, por ello, Selena Gomez no se podía perder la nueva gira de la intérprete de All To Well, a la que siempre ha considerado como su hermana. Motivo por el cual se la pudo ver en su último concierto.

La artista y actriz acudió al concierto que Swift realizó en California y lo hizo como una seguidora más, sin ningún tipo de trato VIP. De hecho, y debido a que se encontraba en una zona rodeada de público, fue vista por numerosos asistentes. Un evento al que acudió con su hermana pequeña, Gracie.

A través de las redes sociales en los que se puede ver a Selena Gomez cantando los temas de Taylor Swift. Además, y tal y como ella misma publicó en sus stories de Instagram, se sumó al juego de las pulseras e intercambió algunas con los fans que se acercaron a ella.

“Gracias a los fans que intercambiaron conmigo”, escribió. Unas palabras que fueron acompañadas de una imagen donde se puede ver su brazo repleto de pulseras. Sin lugar a dudas, un gesto más con el que Selena y Taylor vuelven a demostrar la bonita relación que las une.

Selena Gomez shares a photo of all the bracelets she’s received while attending tonight’s #ErasTour show in LA. pic.twitter.com/SRaZ6KDAfY — Pop Crave (@PopCrave) August 9, 2023