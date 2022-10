Taylor Swift, ¿podría regresar a los escenarios en 2023?

Taylor Swift podría volver a los escenarios en 2023. La artista estadounidense se encuentra totalmente sumergida en ultimar los detalles de su décimo álbum de estudio, un disco que verá la luz el próximo 21 de octubre y que podría significar el comienzo de una nueva gira.

Hasta que el disco no vea la luz, la artista no tiene intenciones de pisar un escenario, siendo uno de los motivos por los que rechazó encabezar el show de la Super Bowl de este año. No obstante, con la llegada de su nuevo disco si que podría regresar con un nuevo tour.

Cabe recordar que la última vez que Taylor Swift se subió a los escenarios con una nueva gira fue en el año 2018 con el Reputation Stadium Tour. Una gira con la que la artista se recorrió todo el globo terráqueo y después de la cual decidió encerrarse en el estudio a grabar sus nuevos proyectos.

🚨| De acuerdo a Hits Daily Double, Taylor Swift está planeando una gira masiva después del lanzamiento de su álbum #MidnightsTS Este seria su primer tour desde 2018 🔥 pic.twitter.com/WVfpZ2ED6W — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) September 30, 2022

No obstante, ya ha llegado el momento de que Taylor Swift protagonice su esperado comeback a los escenarios. Y es que tal y como apuntan una serie de medios británicos y estadounidenses como HITS Daily Double, Page Six y Daily Mail, la artista estadounidense realizará una gran gira de estadios el año que viene, algo que en teoría anunciará próximamente.

De hecho, algunas fuentes muy cercanas a Taylor Swift han revelado que la artista «tiene planes verdaderamente ambiciosos» y que ahora mismo «está emocionada de volver al ruedo después de un largo pero fructífero descanso, no obstante de momento quiere esperar a la salida de su nuevo disco para anunciar sus próximos planes.