Taylor Swift añade nuevas fechas en Europa a la espera de un segundo concierto en España

Taylor Swift amplia las fechas de The Eras Tour por Europa. A través de sus redes sociales, la artista estadounidense ha confirmado lo que muchos de sus fans llevaban esperaban, pues debido a la alta demanda de la etapa europea de su gira, ha anunciado nuevas fechas.

A través de un anuncio en sus redes sociales, la artista estadounidense ha revelado las nuevas fechas de su gira por Europa, siendo además su gira más grande, completo y ambiciosa hasta la fecha. De esta forma, las fechas de su The Eras Tour no dejan de ampliarse.

A la espera de que anuncie una segunda fecha en España, Taylor Swift ha anunciado nuevas fechas para las ciudades de París, Estocolmo, Zúrich, Hamburgo, Múnich, Varsovia, Viena y Londres. 9 nuevas fechas que se unen a las previamente anunciadas.

Another 9 #TSTheErasTour shows go up in lights like diamonds in the sky. 🤩💎 JUST ADDED: 1 new show in Los Angeles and 8 new shows in the UK & Europe! Visit https://t.co/K1TMzUp3uY for more info. pic.twitter.com/7FC6llw4uv

— Taylor Nation (@taylornation13) June 27, 2023