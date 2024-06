‘Sueños de libertad’, capítulo 73: Gema decide marcharse a Madrid junto a María

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 72 de Sueños de libertad. De esta forma, observamos cómo Jesús no duda en mostrarse de lo más conciliador con Begoña, dejándole claro que quiere seguir junto a ella. Tras encontrar los dibujos de Begoña, María no tarda en confrontar a Andrés. A pesar de los esfuerzos, la respuesta de éste no le convence en absoluto.

Gema no puede evitar estar cada vez más frustrada con su matrimonio, hasta tal punto que acaba teniendo una fortísima discusión con Digna. En cuanto a Jaime, vemos cómo no tarda en anular la cita con el neurólogo al encontrarse mucho mejor. Pero, como era de esperar, las graves consecuencias no tardan en llegar.

Don Agustín intenta convencer a Claudia de que no se case con Mateo pero, a pesar de los esfuerzos, parece que no logra su cometido. Ni mucho menos. Isidro, por su parte, acaba descubriendo un anillo de Valentín en el maletero del coche de Damián, por lo que no puede evitar hacerse muchas preguntas. ¿Logrará dar con las respuestas?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 73 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Andrés se muestra profundamente disgustado con María tras haberle mostrado los dibujos a Jesús. Enfadadísimo, no tarda en enfrentarse tanto a su hermano como a Begoña.

Damián no duda en felicitar a Digna por su aniversario de boda, pero Luis y Joaquín se olvidarán por completo de esa fecha tan señalada. Jaime decide invitar a Luz a una reunión con catedráticos de Barcelona, mientras que Marta no tarda en pedir consejo a Digna sobre maternidad. Ella decide darle una visión verdaderamente optimista.

Claudia no tarda en darse cuenta de las concesiones que debe hacer Mateo para poder casarse con ella, mientras que a Jesús no le queda otra opción que esconder el anillo de Valentín antes de que lo vea alguien más. Cada vez es más consciente de que todo puede complicarse cada vez más, y de un instante a otro. Gema toma la decisión de marcharse a Madrid junto a María y no tarda en culpar a Digna de ese paso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.