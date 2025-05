La pasada noche del 28 de mayo, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones más buscadas por los solteros de nuestro país. Y es que, tras más de nueve años en la parrilla televisiva española, han sido muchos los participantes que han logrado salir del formato con su potencial pareja perfecta. Por ello, y con el objetivo de vivir la experiencia de primera mano, José Miguel, un participante originario de Zaragoza, de 50 años, acudió al local del amor. «Me he teñido de rubio porque tengo una cana ceniza que no la soporto. Tuve mechas rubias en mi juventud y me gusta mucho el rollo surfero. Como no soy calvo me gusta llevar el pelo largo. Soy rockero y me siento poderoso con mi melena», dijo en su presentación.

Debido a que fue el primero en llegar al restaurante, el soltero tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. «Mis hijos son mis personas favoritas. Me caen súper bien, el mayor es de una manera y el menor de otra. Imagina que te tocan unos hijos que te caen mal. Necesito a mi lado una persona que tenga hijos, para que me entienda mejor», comentó. Minutos después llegó Arantxa, la mujer que se convertiría en su cita. De esta manera, la soltera, de 45 años y procedente de Zaragoza, se presentó con muchas ganas de vivir la experiencia. «Hay veces, que la gente que no tiene hijos no llega a entender el porqué se ponen malos y te fastidian una salida. Es decir, son las circunstancias de los hijos», comentó en su presentación.

«Soy una mujer con muchísimas ganas de vivir la vida, de disfrutarla, de enamorar y que me enamoren, de sentir… porque la vida son cuatro días», explicó la participante. Sin embargo, la primera impresión entre ambos no fue la esperada. De hecho, José Miguel no tuvo filtros a la hora de decir lo que pensó de su cita al verla. «Arantxa es muy grande, tiene un tamaño muy grande. Yo soy muy grande y me he quedado pequeñito a su lado», dijo,

Por su parte, la soltera también tuvo una primera impresión poco grata del soltero. «Ese pelo rubio ahí de bote creo que no le queda bien. Busco un moreno y me ha venido un rubio platino», indicó en uno de los totales. «Arantxa es guapa pero es muy grande, es un tamaño que no va conmigo», volvió a reiterar el participante. Y es que, parece ser que se quedó impresionado con la altura de su cita.

A pesar de ello, ambos aceptaron trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates para poder conocerse mejor. Pero, la situación no ayudó mucho. «No he sentido ningún tipo de atracción. No es una persona que te eche para atrás porque es educada y buena persona. No tendría ningún problema en ir a cualquier sitio con ella», comenzó explicando el comensal al equipo de Cuatro.

«Súper simpática pero no tenemos nada absolutamente en común», se daba cuenta José Miguel. Y es que, por más que lo intentaron, no lograron compaginar con nada. «Odio el chándal, para el gimnasio y poco más. Cuesta nada ponerse un vaquero e ir arreglado», criticaba ella al saber que su cita solía ir en chándal.

José Miguel, en ‘First Dates’: «No serías el estándar de lo que a mí me gusta físicamente»

Pero, el soltero no pudo irse a casa sin comentarle a Arantxa lo que pensaba de su altura. «No serías el estándar de lo que a mí me gusta físicamente. La altura me ha sorprendido. Con mi 1,83 no me ha pasado nunca de encontrarme una mujer así», le dijo. Por ello, la decisión final no fue ninguna sorpresa para ambos.

«Lamentablemente, no tendría una segunda cita. En otro momento será», apuntaba Arantxa. Él, por su parte, también rechazó seguir conociéndola. «No tendría una cita como pareja, sí para tomar una cerveza y echar unas risas. Como pareja no tenemos nada en común ni buscamos lo mismo», sentenció.