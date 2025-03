Por muchos programas que se emitan semanalmente, está claro que First Dates no dejará de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más acertados de Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, la organización del programa le ofrece a sus participantes la oportunidad de conocer a su posible media naranja de una manera poco convencional. Una aventura televisiva que Félix, un soltero de 35 años, ha querido volver a repetir. Por ello, no ha dudado en presentarse en First Dates: Cine, una emisión especial del programa.

Los participantes que acudieron estaban dispuestos a vivir una auténtica velada de película. Por ello, Félix no dudó en sumarse a la aventura. «Tu estrella favorita está de vuelta», le dijo el soltero a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirlo en la puerta del local. El diseñador, gogó y relaciones públicas de Venezuela explicó que su vida sentimental seguía igual que la última vez, pues no había logrado encontrar a su pareja ideal. Pero, aún así, no perdía la esperanza. «Tengo muchas expectativas. Estoy abierto a cualquier tipo de hombre, pero que sea seguro, divertido y pasional», comentó al respecto.

Minutos después llegó David, un soltero de 27 años, que se presentó como una persona «llamativa por dentro y por fuera». El comensal, originario de Valencia, tampoco ha tenido suerte en el amor. Por ello, decidió apuntarse al reto de Cuatro. «Soy muy exigente. Quiero que sea una persona atenta y atractiva», señaló.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue muy acertada, al menos para David. Pues, el participante no pudo evitar quedarse muy sorprendido con su cita. «¿Me estabas llamando? ¿Eres tú mi vaquero?», le dijo. «Me ha sorprendido, no me lo esperaba. Es muy simpático» , reconocía el valenciano. Tras ello, los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante para conocerse mejor.

De esta manera, entre tema y tema, David le contó a su cita que tras años trabajando como camarero había decidido tomarse un descanso. «La gente guapa descansa», comentaba Félix. Pues, éste último aprovechó para decirle que era diseñador de moda. Pero, aunque la velada estaba marchando estupendamente, David empezó a sentir que Félix podría tener demasiadas diferencias con él.

David a Félix en ‘First Dates’: «¿Eres calvo?»

«Yo me considero una persona llamativa y a mi lado me gustaría más una persona que pase desapercibida», sentenciaba. Aun así, luego, el venezolano quiso saber qué pensaba su cita de tener sexo tras una primera cita. «Si no me gusta esa persona, bien (…) Si me gusta alguien, no voy a tener sexo en la primera cita. Lo tengo claro», afirmaba. «Yo soy de dar beso en la primera y de tener sexo. Soy tan intenso que podría irme a vivir con ella el mismo día», le confesaba Félix.

Pero, el encuentro se torció un poco cuando David le hizo una indiscreta pregunta a su cita. «¿Eres calvo?», le preguntó. «No. ¿Cómo se te ocurre decir eso. Todo este pelo es nuevo, antes no tenía. ¿Cómo me vas a decir que estoy calvo con este pelazo?», exclamó Félix visiblemente enfadado e indignado. Un tenso momento que encaminó lo que sucedería en la decisión final de First Dates. «Creo que congeniamos más como amigos», confesaba el valenciano. «No estamos en la misma onda», sentenciaba Félix.