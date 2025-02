San Valentín ha llegado por todo lo alto a First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos y seguidos por la audiencia de nuestro país. Y es que, cada vez son más los solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia única que, recientemente, ha querido vivir en primera persona José Antonio, un bailarín y profesor de baile malagueño. Pues, según explicó al equipo de Cuatro, su trabajo le había jugado una mala pasada en el amor. Y es que, en sus propias palabras, es «un bandido retirado por su época heavy de mujeres».

José Antonio tiene un currículum sentimental muy concurrido, pero, actualmente, anda en busca de una compañera de vida con la que disfrutar de su tranquilidad. Tras hablar un poco con Carlos Sobera, el presentador fue a buscar a Verónica, la mujer que se convertiría en su cita. Pero, la sorpresa de la participante fue mayúscula cuando, nada más llegar, el comensal la invitó a bailar. Una forma diferente de romper el hielo que le agradó mucho. De hecho, no dudó en aceptar el baile del soltero.

«Me ha gustado que me haya recibido bailando. Hemos podido romper el hielo», confesó la soltera. El bailarín, por su parte, se sinceró con el equipo de Cuatro. «Hay conexión a la hora de bailar», dijo. Y es que, este pequeño baile les ayudó a alejar la tensión del momento y a comenzar la velada con calma y sin nervios.

De esta manera, en la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras que fluyó estupendamente. Pero, hubo dos factores que determinaron la cita: la compatibilidad horaria y las intenciones de cada uno.

«Que sea profesor de baile no me gusta mucho porque va a tener siempre muchos eventos de baile y va a estar con muchas chicas. Aunque el problema principal sería el tiempo», comentó ella al equipo del programa. Y no se equivocaba. Pues, el soltero le dedicaba muchas horas al baile. «Si te gusta bailar, puedes venir», le propuso él. «Para mí es fundamental tener los mismos horarios. Por ejemplo, los sábados y domingos libres, que es cuando más me apetece hacer cosas», le dejó caer ella.

La decisión final de ‘First Dates’

El programa les propuso responder a una serie de preguntas muy escuetas para que hablasen de sus verdaderos intereses. Por ello, Verónica no dudó en sincerarse con su cita de First Dates. «¿Qué mejorarías de tu vida sexual?», le preguntó. Una cuestión que, sin saberlo, sentenciaría la velada. «No me puedo quejar. Es todo lo activa que quiero», empezó diciendo él.

«Yo últimamente no porque no he querido. Antes no pensaba en la importancia que le daba al sexo, pero ahora sí», le dijo Verónica. Un punto de vista que el soltero no comprendió. «¿Y si te apetece, que haces?», insistió el participante. «No somos animales. Creo que podemos controlarnos y esperar», espetó ella. Un conjunto de aspectos que dejaron claro cómo concluiría la decisión final. Pues, en este caso, ninguno de los dos quiso seguir conociéndose.