No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la entrega del pasado jueves 10 de octubre, los espectadores pudieron conocer a Fran, un sevillano que estudia magisterio y es entrenador de tenis. Entre otras cuestiones destacó que, físicamente, puede llegar a ser muy cambiante: «Yo me quito la perilla, me afeito, me tiño el pelo, yo voy cambiando mucho». En su charla con Carlos Sobera, el andaluz no tardó en reconocer que, antes de empezar su carrera, trató de ser militar.

Es más aseguró que estuvo en la Academia de Lleida, pero se dio cuenta de que no era lo suyo. Para él, su chica ideal tiene que ser preferiblemente rubia a morena y que le guste mucho arreglarse. Su cita para esa noche era Luiza, una joven de 20 años que también es estudiante de magisterio. Apasionada del Rocío, confesó que su nombre viene del portugués y que habitualmente se confunde con Luisa. Al ver a su cita, Fran se quedó verdaderamente impactado puesto que era precisamente lo que buscaba: «Es mi prototipo, rubia, con ojos azules y no puedo pedir más». A pesar de todo, la primera impresión de Luiza no fue la misma ni mucho menos: «No es mi tipo el chico, la verdad, porque a mí me gustan más altos y morenos», reconoció la joven al equipo de First Dates. No tardaron en pasar al restaurante para sentarse en la mesa que tenían reservada.

Durante la cena, Fran y Luiza fueron conociéndose un poco más. El sevillano le confesó que intentó ser militar pero que, al parecerle excesivamente duro, se dio cuenta de que no era para nada lo suyo. Fue entonces cuando ambos descubrieron que están estudiando lo mismo. Un punto en común que les agradó, y mucho. Lejos de que todo quede ahí, el comensal aprovechó la ocasión que se le había presentado para piropear a su cita: «Tienes unos ojos muy bonitos, no puedo ni mirarte directamente».

Aunque Luiza se lo agradeció, acabó sincerándose con el equipo de First Dates ante las cámaras: «Siempre me lo dice la gente, pero nunca nadie me dice qué divertida o qué maja soy. Lo de los ojos es algo que me levanto todos los días y yo ya me los veo en el espejo», reconoció. Dadas las circunstancias, la joven estaba perdiendo entusiasmo con su cita. Tanto es así que, en ciertos momentos, se ha mostrado algo distante. Todo ello mientras Fran seguía piropeándola: «Aunque no era fácil eres precisamente lo que buscaba, rubia y con ojos azules. Creía que era muy complicado, pero han dado en la clave».

Pero todo lo contrario ocurría con Luiza, que no decía absolutamente nada respecto al físico de Fran: «Yo es que al final el físico me da igual, busco una persona que me haga reír y que me dé tema». Ante las cámaras del equipo de First Dates, ella volvió a tirar de sinceridad: «A mí me llaman la atención las personalidades que son extrovertidas, que hacen coñas y me hacen reír. Yo a Fran le he visto un poco apagado».

En la decisión final, Fran volvió a incidir en lo encantado que había estado con su cita. Tanto es así que no le importaría tener una segunda cita con ella, a pesar de la distancia que hay entre los dos. La joven, por su parte, aseguró que no quería volver a quedar con el sevillano no solamente por la distancia, sino porque no ha sentido ningún tipo de conexión con él. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!