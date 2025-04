Así quiso condicionar Martínez Munuera en el VAR: «Hazme caso, tacos en el gemelo, llega muy tarde tío»

Juan Martínez Munuera intentó desde el VAR que José Luis Munuera Montero expulsara en el minuto 8 del Atlético de Madrid-Barcelona a César Azpilicueta. El colegiado alicantino, que estaba al frente de la tecnología desde Las Rozas interpretó que el defensa del conjunto rojiblanco debía ver la cartulina roja por una entrada por detrás a Raphinha, por la que vio la amarilla. Munuera Montero no se dejó condicionar y mantuvo su decisión inicial, a pesar de que, como se aprecia en el audio, el intento de su compañero desde la Sala VOR porque sacara la roja fue claro.

«Jose, vente a verla. Jose, escucha, vente a verla. Hazme caso, vente a verla porque tiene… Hay unos tacos en el gemelo, pierna extendida, llega muy tarde…», comenzó diciendo Martínez Munuera. En lugar de limitarse a recomendarle que viese la acción en el monitor, el árbitro del colegio valenciano empezó a narrarle su interpretación. Sin embargo, Munuera Montero mostró su personalidad y no se dejó convencer.

«Espérate porque a velocidad normal no la vas a ver en esta cámara. Déjamela al 50%», siguió diciendo Martínez Munuera. Pero esta insistencia no fue suficiente para condicionar la decisión: «Quiero ver que sea de lleno el impacto, por favor. Vale, para mí no es de lleno. Le golpea de forma lateral».

La petición de Munuera Montero, al ver la imagen congelada en el monitor fue que se la pusieran a «velocidad normal». La vio desde varios ángulos, decidiendo finalmente dejar la acción sólo en amarilla. Todo, tras varios segundos revisando la acción. «Me mantengo en la amarilla, Juan. Le golpea, para mí, no manteniendo el contacto», destacó.

Corría el minuto 6 de partido cuando Azpilicueta entró por detrás, en campo del Barcelona, a Raphinha. Munuera Montero no lo dudó y señaló la falta, además de mostrarle cartulina amarilla. Pero Juan Martínez Munuera –cliente del hijo de Enríquez Negreira– llamó desde el VAR a Munuera Montero en el minuto 8 para que revisara una falta de Azpilicueta a Raphinha y expulsara al jugador rojiblanco. Algo que no pasó. El intento de desequilibrar la balanza en favor de los azulgranas del alicantino, acabó en nada.

Después de ver durante varias repeticiones la jugada en el monitor, el colegiado andaluz decidió que la entrada estaba bien sancionada con una tarjeta amarilla que ya le había mostrado y no dejó con uno menos a los de Simeone. Azpilicueta entró por detrás a Raphinha y Munuera Montero le sacó la amarilla sin dudarlo. Parecía que la decisión estaba bien pitada, pero desde el VAR intentaron interceder en el partido y hacer que le expulsara y dejara con uno menos a los rojiblancos. Pese a la intentona de Martínez Munuera, el árbitro de campo se quedó con su decisión inicial.