Encontrar el amor en pleno 2025 se está convirtiendo en una ardua tarea para los solteros de nuestro país. Por ello, cada vez son más los participantes que acuden a First Dates con el objetivo de encontrar a su media naranja. Pues, gracias al proceso de selección del formato, encontrar a una potencial pareja perfecta es mucho más fácil. Un aventura televisiva que, recientemente, ha vivido Edison. El soltero, de 35 años, es un repartidor de Alicante que llegó al local del amor con una caja misteriosa entre sus manos. «Esto es un regalo para estar conectados a distancia. Es pequeño y cabe en una parte íntima», le dijo a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirlo a su llegada.

Como era de esperar, esta confesión por parte del comensal dejó al presentador estupefacto. «Es muy íntimo, por eso tiene que ser alguien que valga la pena», agregó el soltero. Y es que, después de siete años sin estar en pareja, considera que ya está más que preparado para volver a enamorarse. «No es tan fácil ligar, te cortas un poco por la situación política que han creado. Da corte entrar a las chicas como se hacía antes», confesó. Por ello, y teniendo en cuenta sus peticiones, la organización del programa le presentó a Andrea. La soltera, de 40 años, es una dependienta chilena afincada en Mallorca.

Sin embargo, lamentablemente, la primera impresión entre la pareja de solteros no fue la esperada. De hecho, el desagrado de Edison por Andrea fue tal que escondió el regalo que había llevado para ella. Un gesto con el que dejó a Matías Roure, barman del local, sin palabras. «Yo venía con la intención de regalar este regalo a una chica que me gustase, pero no va a ser en este caso. No es el tipo de chica que busco. Estaba buscando una chica con los ojos rasgados y con algo más de carne», sentenciaba.

Andrea, por su parte, también manifestó la poca atracción que sentía por su cita. «No es mi prototipo. Habría que desinflarle un poco. Una cosa es un músculo bien definido, pero él me pareció hinchado, no me atrae su cuerpo, no me gustan los hombres así», dijo en uno de los totales. Pero, aunque intentaron darse una oportunidad y conocerse mejor, la situación no mejoró.

«Ese chalequito de cayetano de pueblo… ¡No! Necesita una emergencia de estilismo», comentaba Andrea. Además, a la soltera no le pasó desapercibida la caja que el comensal tenía en la mesa. «¿Qué traes en esa caja?», le preguntó. «Nada, era un regalo», replicaba él sin darle más detalles. «Lo espanté tanto con mi personalidad que no se atrevió a darme la cajita», comentaba la soltera en privado.

Respecto a sus relaciones amorosas pasadas, la comensal se sinceró. «He puesto los cuernos en todas las relaciones. He tenido el peor ojo…», contaba. Una confesión que desagradó, aún más si cabe, al participante. «A alguien que es infiel le pongo la cruz», sentenciaba él.

Antes de dar su veredicto en la decisión final, Edison optó por poner sus 20 euros, sin decirle nada, como pago de su cena. Un gesto con el que, claramente, se negaba a pagar la comida de Andrea. Pues, la cena presentó un coste de 40 euros. Una actitud que a la soltera le molestó mucho.

Andrea en la decisión final de ‘First Dates’: «Tengo 40 años y los tengo super bien puestos»

«Hay algunas cosas que no me han gustado, como por ejemplo tu chaleco que me ha parecido de cayetano de pueblo, es horrible. Y no me ha gustado nada que hayas puesto los 20 euros sin decir de pagar a medias. Me ha parecido muy poco caballero de tu parte», le dijo ella sin filtros en la decisión final. «El chaleco lo he estrenado hoy, a mí me gustó como quedaba», le respondió él.

«Además, venir en chándal a una primera cita…», insistía Andrea. «No es un chándal. Posiblemente, lo que pasa es la diferencia de edad», manifestaba Edison. Unas palabras que hicieron estallar a la participante. «No te metas con la edad. Eso sí que no… Me toca los cojon**. Me estás diciendo que por la diferencia de edad tú te vistes a la moda, perdona, tengo 40 años y los tengo super bien puestos. De una persona que me saca el tema de la edad no me iría ni de copas», sentenciaba ella.