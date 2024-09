Sofía Suescun recibe duras críticas por su compra semanal: «Así adelgaza…»

Sofía Suescun está viviendo días complicados. Hace unas semanas, la joven acaparó los titulares de los principales medios de comunicación al hablar del drama familiar que está viviendo con su madre, Maite Galdeano. Tal y como ellas mismas han explicado, la influencer echó a su progenitora de su hogar debido a que no aguantaba más su constante control y rechazo a su pareja sentimental, Kiko Jiménez. Una tensa situación que cada protagonista ha tratado en diversos programas de Mediaset España. Pero, lejos de quedar ahí, las críticas no paran de lloverle a la ex concursante de Supervivientes All Stars. Eso sí, en esta ocasión, todo ha sucedido por uno de sus últimos vídeos.

La joven, originaria de Pamplona, acostumbra a compartir con sus seguidores todo tipo de contenido. Tal y como se puede ver, ella y su novio presumen de tener un estilo de vida saludable y ser fieles seguidores de la vida fitness. Por ello, recientemente, Sofía Suescun apostó por crear un vídeo donde mostraba a todos cómo era su compra semanal. Un audiovisual con el que intentó enseñar que no hace falta gastarse mucho dinero para poder comer sano. Pero, lo que jamás se imaginó fue que este vídeo obtuviese más comentarios negativos que positivos. ¿El motivo? La escasa cesta de la compra de la joven.

Sofía Suescun ha cogido su mochila de confianza para reflejar que todo cabe en ella y que se puede gastar menos de 50 euros a la semana. Hasta aquí, todo bien. Pero, el problema ha llegado cuando la influencer ha comenzado a mostrar los alimentos que ha escogido para su compra. Una serie de productos que muchos usuarios han dudado que ayuden a mantenerla alimentada durante siete días.

«Dos patatas, tres plátanos, dos pimientos verdes, uno rojo, un pepino, dos kiwis, seis tomates, dos cebollas, dos manzanas, cabeza de ajo, anchoas y pescaíto fresco… Una dorada, 7,50 euros el kilo. He comprado una, partida en dos, que puede ser para dos personas o para dos comidas», comienza mostrando la creadora de contenidos.

«Esta es mi compra semanal, todo por menos de 50 euros», comenta con felicidad. Pero, con esta publicación los seguidores de la joven se han percatado de un pequeño fallo. Con esta cantidad de alimentos es imposible realizar las recetas de las que presume a diario, llenas de zumos de frutas y verduras, quesos y otros alimentos. Pues, estos no se incluían en su cesta de la compra.

Por ello, los usuarios de la plataforma no tardaron mucho dejarle claro que no se creían nada que esa fuera su verdadera compra semanal. «A ver, es imposible que solo comas eso tú en una semana. Solo un batido de los que te haces lleva la mitad de la compra»; «No te lo crees ni tú que con eso pasas la semana»; «¿Y la fruta? ¿Solo comes dos plátanos a la semana? O sea que comer saludable es comer un cuarto de manzana al día… Así se adelgaza», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Asimismo, y con este gesto, muchas personas se han percatado de algo. Sofía Suescun hace la compra solo para ella. En el caso de que su hermano, novio o algún invitado acuda a su hogar, tendrá que pasar el encuentro sin ningún tipo de alimento. «Supongo que tu novio comprará su parte», le señala un usuario.

@sofiasuescungaldeano COMIDA O CENA PERFECTA Tartar de atún con aguacate y mango 🥭🥑🤤 INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS 600g atún fresco 1 cebolla 4 ramajos de cebollino 1 aguacate 1 mango 1 chorro salsa de soja Sésamo si te gusta. ♬ suga suga – grace ✭

Lo que está claro es que el vídeo de la influencer ha generado más críticas que aplausos. Por ello, sus seguidores, y con el objetivo de comprobar la veracidad de sus palabras, le han pedido un favor. «Por favor sube las comidas que haces para toda la semana con esa comida, porque me parece increíble», señalan.