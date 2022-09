Shawn Mendes emociona con el lanzamiento de ‘Heartbeat’

Shawn Mendes ha vuelto por todo lo alto. Tras haberse tomado un descanso para cuidar de su salud mental, el artista canadiense anunció hace unos días a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo single. Una canción titulada Heartbeat que ha visto la luz este viernes 30 de septiembre.

Se trata de una canción que formará parte de la banda sonora de la película Lyle Lyle Crocodile, que verá la luz el próximo 7 de octubre. Un tema compuesto íntegramente por Shawn Mendes para la película, siendo su primera composición creada para un proyecto cinematográfico.

«¡Nuevo tráiler de Lyle Lyle crocodile, en cines el 7 de octubre! Me puse a trabajar en esta banda sonora con el increíble Paul Pasek, que también sale el 7/10, y no puedo esperar a que todos la escuchen. Ya podéis hacer presave de la banda sonora», escribió el artista a través sus redes sociales antes del lanzamiento de la canción.

got to write this song with some of my favourites. Heartbeat from @LyleCrocodile is out now x https://t.co/YKiApC5XVt pic.twitter.com/WiV417NHKN

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) September 30, 2022