‘Servir y proteger’, capítulo 1258: Sheila, obligada a tomar una decisión

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias del momento. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1257 donde vemos cómo Inés, expareja de Carlos, ha regresado a la comisaría de Distrito Sur.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1258 de Servir y proteger. Así pues, vemos cómo Espe ha querido hacer saber a Sheila los deseos de Soledad, su madre biológica. Por lo tanto, la joven se ve en la obligación de decidir entre viajar hasta Málaga con ella o quedarse con Espe en Distrito Sur.

La agente de policía tiene clara una cosa: no quiere influir, de ninguna de las maneras, en la decisión de Sheila. A pesar de todo, aunque parezca que Soledad está totalmente rehabilitada, hay algo en ella que no termina de cuadrarle. Por ese mismo motivo, no puede evitar desconfiar de la madre biológica de Sheila.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Inés y Carlos han comenzado a trabajar juntos. A pesar de los esfuerzos, parece que el pasado de ambos no ha tardado en ver la luz. Algo que termina complicando el caso en el que están inmersos. ¿Les terminará dando un toque de atención la comisaria Miralles?

Julia reconoce que está al límite. De esta manera, y a pesar de las posibles represalias que pueda tomar Marcelo, ha querido hablar personalmente con la policía. Es entonces cuando les hace saber que su cliente no dudó un solo segundo en mentir respecto a su coartada. Todo ello mientras Luna ha descubierto que Bea ha tomado la decisión de vender el Moonlight. ¿Lo adquirirá ella?