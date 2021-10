‘Servir y proteger’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos años. El pasado martes 5 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1062 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Rubén tomó la decisión de investigar a Víctor Salas.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1063 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando observamos cómo Fernando Quintero ha recibido una visita de lo más inesperada. Estamos hablando, cómo no, de su hijo Julio. El joven ha regresado a Distrito Sur con el fin de encontrar la ayuda necesaria por parte de su padre.

De esta manera, hace saber a Fernando Quintero que tanto él como Olga han tomado la decisión de comprar un piso en la preciosa ciudad de Verona. El que fuera dueño del Moonlight no ha dudado un solo segundo en ofrecer ayuda económica para que puedan ver ese sueño cumplido lo antes posible.

Bueno BUENO…y este ¿MOMENTAZO? Víctor (@Emmanuelesparza) acaba de conocer a Julio (@Javi_Abad_) y claro…tarde o temprano iba a salir el tema de conversación. Y Gloria…#ServiryProteger pic.twitter.com/fa7svPlFPW — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 5, 2021

Mientras esto sucede, en la comisaría más famosa de la televisión vemos cómo Yolanda no duda un solo segundo en ayudar tanto a Iván como a Carlos. Ellos son los que están involucrados en el caso del supuesto suicidio de Santiago, el que era su marido. Es entonces cuando los inspectores descubren algo muy concreto.

Y es que Abad, su socio, ha mentido en su declaración. Néstor y María, por su parte, no pueden olvidar ese momento tan sumamente mágico que vivieron la noche anterior, durante la cena que prepararon para Claudia Miralles y Antonio. Cepeda se lo hace saber a Lidia, su compañera, y María hace exactamente lo mismo con Paty.

Beatriz se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta nueva entrega. ¿La razón? No ha dudado un solo segundo en lanzarse a besar a su amigo Jota. A pesar de todo, ocurre algo que ni tan siquiera esperaba. Y es que el joven no se deja llevar. ¿Cuál es el motivo de esta acción? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.