No hay ninguna duda de que Carmen se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la nueva edición de ‘Secret Story’. No obstante, la concursante tiene tantos seguidores como detractores, y dentro de la casa, ha protagonizado enfrentamientos con muchos de sus compañeros.

Recientemente, un comentario de la concursante del nuevo reality de Telecinco ha generado un malestar general en las redes sociales, por el que incluso, los seguidores de ‘Secret Story’ han pedido a la organización del reality, que se planteen una nominación disciplinaria para la joven.

Todo comenzó en la madrugada del 15 al 16 de febrero, cuando Carmen realizó unas declaraciones sobre Laila, tras las cuales, fue acusada en las redes sociales de fomentar el bullying.

Carmen: “Laila me da mucho asco, en la calle la humillaría. Si estuviese con mis amigos me reiría de ella” ¿Cuándo vais a sancionar a esta sinvergüenza @SecretStory_es ? #Secret16F pic.twitter.com/X7cBCPE8S3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 16, 2022

«No la soporto y le estamos dando protagonismo… No me interesa la vida de ella y no quiero darle bombo. No es sano lo que le hace a su hermana. Le tengo asco… Nissy me cae mejor», fueron algunas desafortunadas declaraciones. Tras las cuales, Rafa le dijo que creía que “le estás cogiendo mucha ojeriza”.

Por su parte, Carmen siguió atacando a Laila, y tachó a la concursante de “chusma de la chusma”, y añadió: «Tengo ganas de discutir con ella para que se aleje de mí».

Y añadió: «En la calle, si estuviese con mis amigos y estuviésemos todos, la estaría acuchillando todo el rato. Estaría metiéndome con ella, riéndome de ella, sacándola de quicio… No la soporto, es una provocadora. Está vacía de mente, su cerebro está hueco. Le tengo unas ganas…», dijo la concursante mientras que Rafa trataba de frenarla.