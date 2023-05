Sebastián Yatra se sincera sobre su relación con Aitana: “Es bonito vivir las cosas sin exponerlas”

Sebastián Yatra ha concedido una sincera entrevista a la revista Vanity Fair. El artista habla gran momento profesional y de su relación con Aitana, sin esconderse, pero sin querer entrar en muchos detalles, debido a la discreción con la que ambos quieren vivir su vida personal.

El artista explica que es consciente del interés que una relación de pareja entre dos personas que son conocidas puede generar en los medios de comunicación. No obstante, a pesar de acaparar titulares casi cada semana, Sebastián Yatra lo lleva con tranquilidad y sin darle demasiada importancia.

«Lo estoy viviendo todo muy naturalmente. Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas», explica el cantante en la citada entrevista con la edición española de la revista Vanity Fair, de la que es portada este mes.

Por otro lado, Sebastián Yatra asegura que no tiene ninguna intención de vivir escondido, debido a que eso en definitiva, lo que supondría precisamente dar demasiada importancia a las fotografías y a los titulares de la prensa del corazón.

El artista colombiano pone como ejemplo la famosa película protagonizada por Jim Carrey: «Uno vive como en El show de Truman, pero dándose cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor. No es que no me entere, pero no me molesta porque soy muy tranquilo», explica.

Sebastián Yatra asegura que no se puede pretender que millones de personas escuchen las canciones que canta, pero aun así mantener un perfil completamente discreto cuando sale a la calle. De hecho, en la entrevista expresa que “me tendría que empezar a preocupar el día que salga a la calle y ya no me pidan fotos”.