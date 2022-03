Sebastián Yatra se une a John Legend en uno de sus mayores éxitos. Así lo han anunciado ambos artistas, que este mismo miércoles lanzarán el remix de ‘Tacones rojos’, el éxito mundial del artista colombiano.

El intérprete de ‘Pareja del año’ sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram, al publicar este lunes un vídeo en el que aparece junto a John Legend, y en el que ambos anuncian su colaboración. «There’s a light in my window, a smile on my face», se puede leer en el pie de foto de Instagram.

A juzgar por el citado pie de foto, John Legend versionará las estrofas del sencillo de Yatra en su inglés. Por lo tanto, será una colaboración en los dos idiomas, tal y como han hecho otros artistas como Luis Fonsi y Justin Bieber anteriormente.

En una entrevista reciente con la revista Billboard, Sebastián Yatra se deshizo en halagos hacia el artista estadounidense: «John tiene un talento milagroso y musicalmente puede ir a donde le de la gana. Es alguien a quien admiro y vocalmente es muy intrigante ver cómo va a sonar en una canción como esta por la capacidad que posee», comentó el protagonista de ‘Érase una vez (pero ya no)’. Además manifestó que su colaboración con John Legend es «un sueño hecho realidad».

De acuerdo con la revista Billboard, John Legend reescribió una letra en inglés para ‘Tacones rojos’, pero Sebastián Yatra detalló que el artista norteamericano mantendrá la esencia original de la canción, llevándosela a su terreno.

«Cuando tienes una canción que amas tanto, quieres dársela a alguien que tenga un toque de genialidad como lo tiene John, y que mantenga la esencia en lugar de solo una traducción» explicó el artista colombiano.