Hemos perdido la cuenta de cuánto tiempo lleva Sebastián Yatra lanzando canciones que se convierten en éxitos, llegando a ocupar grandes puestos en las listas de escuchas y de ventas. El artista quiso dar a conocer una noticia, y es que ha llegado el momento de sacar álbum nuevo después de tres años. Todo este tiempo ha estado preparándolo, por lo que hay temas que se incluirán que ya han dado la vuelta al mundo.

El artista colombiano lo anunció vía Instagram, siendo toda una sorpresa para sus fans. Además, quiso adelantar el título que llevará: ‘Dharma’. Muchos han especulado si tenía relación con la serie ‘Perdidos’, pero la realidad es que no tiene nada que ver. Él mismo ha querido explicarlo diciendo que significa «la aceptación de la realidad». Con esta respuesta, quiso compartir la portada del disco que resultó bastante curiosa.

«Dharma es mi tercer álbum de estudio. El 28 de enero del 2022, después de tres años sin lanzar un disco, podrán escucharlo completo. Es bonito para mí porque cada una de las palabras que escribí para este proyecto resuena dentro de mí… con lo que soy y lo que fui; todo lo que viví y experimenté en estos últimos años», fueron sus palabras para presentar su nuevo proyecto que parece rebosar de creatividad.

El de Medellín quiso añadir que “no es un álbum de canciones, sino de nombres y apellidos. Tampoco es un álbum de género, porque eso del “género” lo olvidé hace mucho tiempo. Sólo me enfoqué en hacer lo que sentía con los ritmos y armonías que transmitieran LA VERDAD de la historia que quería contar. Es una obra honesta donde abro mi corazón más que nunca”. Con esto ha dejado claro que no ha querido centrarse en único ritmo, sino que ha estado experimentando y que quiere dar reconocimiento a todas aquellas personas a las que han participado en él. «Dharma es lo opuesto al Karma», ha dejado claro Sebastián Yatra en la publicación, detallando que se tratará de un álbum optimista, y es que viendo el tracklist no nos queda duda:

Básicamente Dharma con Rosario y Jorge Celedón Modo Avión Quererte Bonito con Elena Rose Tacones Rojos Amor Pasajero Regresé con Justin Quiles y L-Gante Si me la haces con Lenny Távarez y Mariah Angeliq Tarde Melancólicos Anónimos Las Dudas con Aitana Adiós A Dónde Van con Álvaro Díaz TBT con Rauw Alejandro y Manuel Turizo Chica Ideal con Guaynaa Runaway con Daddy Yankee, Natti Natasha feat. Jonas Brothers Pareja del Año con Myke Towers

Canciones como ‘Tacones Rojos’, ‘Adiós’, ‘Chica Ideal’ con Guaynaa, ‘Runaway’ con Daddy Yankee, Natti Natasha y Jonas Brothers y ‘Pareja del Año’ junto a Myke Towers entre otras, ya han sido escuchadas, pero todavía faltan bastantes temas por conocer como las colaboraciones con Aitana y Rosario que han sorprendido a todos sus seguidores españoles. Tan solo queda esperar a que sea 28 de enero del 2022 para que ‘Dharma’ ya esté disponible en todas las plataformas y no podamos dejar de escucharlo.