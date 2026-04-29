El pasado lunes 27 de abril, Isabel Pantoja volvió a los escenarios y lo hizo con un primer concierto en Latinoamérica. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que, a pesar de los esfuerzos, parece que la tonadillera terminó el show con un mal sabor de boca, puesto que nada de lo que estaba previsto para su concierto en Lima (Perú) salió como estaba planeado. De esta forma, durante el desarrollo del espectáculo, la cantante mostró ciertas dificultades a la hora de encontrar el tono de diversas canciones. De hecho, el propio director musical lo indicó en pleno directo. Por lo tanto, se trata de una situación que, sumada a los incontables problemas técnicos, obligó al equipo a parar el concierto en varias ocasiones para tratar de reajustar, en la medida de lo posible, el sonido.

Pero no todo queda ahí, puesto que, incluso, la tonadillera llegó a verbalizar sobre el escenario los problemas técnicos que estaban teniendo. Es más, reconoció que todo era consecuencia de un fallo con el retorno, por lo que se estaba sintiendo profundamente incómoda. Y no es para menos, puesto que es tremendamente complicado defender una propuesta en directo cuando no te escuchas como es debido, ya que no puedes ofrecer tu mejor versión ante todos y cada uno de los seguidores que han pagado su entrada. El periodista Álex Álvarez, reportero de Vamos a ver que asistió al concierto, reconoció que hubo cierto nerviosismo, a su vez, porque únicamente se llevó un cambio de vestuario. Es más, la tonadillera «comenzó y terminó el concierto entre lágrimas» por la profunda emoción que sentía. ¡Estaba muy agradecida por el calor que le estaba brindando el público peruano!

Lo que es evidente es que Isabel Pantoja lleva muchísimos años sobre un escenario, por lo que, con el tiempo e inevitablemente, se ha vuelto mucho más perfeccionista. ¡Y no es para menos! Por lo tanto, aunque se encuentre con estos imprevistos, siempre trata de hacer hasta lo imposible para salir airosa de esos instantes tan complejos.

Irene Rosales defiende a Isabel Pantoja: «Tengo que decir que…»

Durante su paso por El tiempo justo, programa en el que habitualmente colabora desde hace semanas, la que fuese nuera de la tonadillera quiso sacar pecho, definiéndola como «una artistaza». «Tengo que decir que le gusta que todo salga perfecto», comenzó diciendo Rosales ante sus compañeros.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Sé que ha tenido que pasar un mal momento en el escenario, porque todo lo que ella no puede controlar y está en manos de los demás le genera muchísima ansiedad», comentó. Por si fuera poco, quiso tirar de sensatez a la hora de hablar de expectativas: «Es el primero de la gira y, después de tanto tiempo, es normal que todo se tenga que ir ajustando».

«He ido a varios conciertos suyos: en Madrid antes de la pandemia, en Sevilla, Aranjuez, Córdoba… En Madrid le pasó algo parecido, tuvo un problema con el sonido, se quejó bastante, pero supo sacarlo adelante muy bien», terminó diciendo Irene Rosales sobre la abuela de sus hijas.