Rosario Flores: el «pachuru» se hace viral tras su actuación en ‘La Velada del Año 3’

El pasado sábado pudimos disfrutar de La Velada del Año 3, uno de los eventos más esperados para los seguidores de Ibai Llanos. No solamente se consiguió romper el récord de usuarios conectados en la plataforma Twitch, sino que nos dejó grandes momentos que serán difíciles de olvidar. Uno de ellos lo protagonizó, precisamente, Rosario Flores.

La artista se subió al escenario del Civitas Metropolitano para hacer disfrutar a los espectadores de La Velada del Año 3 con un show verdaderamente espectacular. Y es que, entre combate y combate, había una actuación. En un momento dado, Rosario Flores interpretó No dudaría, un tema con el que su hermano Antonio Flores consiguió un gran éxito.

Las bromas comenzaron cuando se decidió interpretar esta canción en un evento de boxeo pero, lejos de que todo quedase ahí, hubo un gesto de lo más comentado. Y es que si hay algo que se ha hecho viral es el gesto de Rosario Flores casi al final de la actuación, algo que nadie ha podido sacarse de la cabeza.

El “pachuru”, junto al gesto que hace, no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Como era de esperar, muchos han sido los usuarios que han decidido tirar de imaginación para crear unos memes que, desde luego, no han dejado absolutamente indiferente a nadie. Sin duda, estamos ante uno de los instantes que más recordaremos de La Velada del Año 3. ¡Y no es para menos!

yo con todos los memes que mencionen el pachuru de rosario flores: pic.twitter.com/FWNsh9uo9f — INMA IS SEEING TWICE 💐 (@sanaswink) July 4, 2023

sacadme el pachuru de mi cabeza, que no puedo más estoy así: pic.twitter.com/3Fb0lXCJSi — Luka ⚡ (@Luka_Garcia17) July 4, 2023

No puedo con el pachuru pic.twitter.com/0q5fYQB71n — Álvaro (@Alvar0_12) July 4, 2023

Nueva línea evolutiva de Pikachu…✨✨✨ Pachuru te elijo a ti pic.twitter.com/dzHixuQ6ox — 🏳️🌈🏳️⚧️Mr.Faith🦁❤️🔥 (@MrFaith91) July 3, 2023