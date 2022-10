Rosalía: inesperada reacción tras ser atacada en pleno concierto

Rosalía continúa con su imparable Motomami World Tour. Tras el lanzamiento de su colaboración con Wisin y Yandel, la artista catalana se encuentra actualmente en su etapa de la gira por Estados Unidos, donde ha vuelto a conquistar a miles de personas con su espectáculo, colgando el cartel de sold out en todos los conciertos.

Después de llevar su gira a Nueva York, Boston, Washington y Chicago, el pasado domingo 2 de octubre, llegó el turno de San Diego. La artista lo volvió a dar todo sobre el escenario, demostrando una vez más ser una cantante todoterreno con una energía desbordante durante todo el show.

Lo que la artista no se esperaba, es que tras finalizar una de las canciones del repertorio del concierto, le lanzasen un ramo de flores a la cara. Un momento que no tardó en volverse viral a través de las redes sociales, donde rápidamente el vídeo corrió como la pólvora.

. @Rosalia fue golpeada anoche por un ramo de flores en su concierto en San Diego, a pesar de esto, manejo la situación de la forma más elegante posible. pic.twitter.com/g9MA3Iua6m — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 3, 2022

En mitad de la ovación del público, un ramo de flores lanzado desde la pista dio a la artista en la cara. No obstante, lejos de enfadarse, demostró que es una profesional al continuar saludando a sus fans como si nada hubiera pasado.

Por suerte, el ramo de flores que le dio a Rosalía no le hizo daño y pudo continuar el show sin problema. No obstante, el gesto de la artista tras marcharse del escenario dejó ver que no le hizo demasiada gracia que el ramo aterrizase en su cara.

Por otro lado, la artista catalana tiene previsto continuar su gira en San Francisco, Inglewood, Houston, Atlanta y Miami, terminando su gira en Estados Unidos el próximo 22 de octubre, un mes antes de continuar su gira por Europa.