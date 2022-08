Rosalía es una de esas artistas que se vuelca de lleno con sus fans. Siempre está recordándoles que, sin ellos, la exitosa carrera que está teniendo la intérprete de Despechá hubiese sido imposible.

Y aunque ahora se encuentre metida de lleno en su gira, que está siendo un verdadero éxito, siempre saca un hueco para responder a los comentarios de sus fans. Este ha sido el caso de Paula, que le ha escrito una conmovedora carta, la cual no ha dudado en compartir en sus historias de Instagram.

«Hola Rosi. Sé que a lo mejor estás muy ocupada con el tour, pero me gustaría que leyeras esto cuando estés relajada o simplemente no tengas nada que hacer. Primeramente, me llamo Paula y tengo 15 años. Cuando te conocí tenía 10 y me acuerdo verte aquí en Valencia con Raúl cuando. Ibas con un mono y pequeñas ondas en el pelo, me acuerdo verte y decir algo como, «qué bien canta ella, seguro que llega lejos» y nunca más te volví a ver hasta que sacaste ‘Malamente.” Ha empezado escribiendo esta internauta.

Muy agradecida x el cariño q me ha dado mi gente en mi país y muy excited para lo próximo que se viene!! Latinoamérica y US en nada llegooooooo❤️ pic.twitter.com/Z7P2aFYZDe — R O S A L Í A (@rosalia) August 2, 2022

«Me sonaba tanto tu nombre que juraba que me salía de la boca y entonces recordé aquella vez que te vi cantar en Valencia, Me dio mucha ilusión saber que predecí que llegarías más lejos» han sido las últimas palabras de esta fan hacia la Motomami.

Sin duda alguna, Paula tiene muy buen ojo para los talentos. Y es que, a pesar de que ahora sea mundialmente conocida, Rosalía también ha tenido su etapa de anonimato como cualquier otro artista, aunque los que la conocen de esa época no dudan en reconocer que era un diamante en bruto.

Hace algunos días, el aclamado artista Juan Luis Guerra ha reconocido que es una gran artista, y que «es digna de estudio». ¡Estamos completamente de acuerdo!