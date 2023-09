Rosa Peral y Albert López: se filtran sus mensajes antes y después del crimen de Pedro Rodríguez

No es ningún secreto que Rosa Peral y Albert López han vuelto a estar en el punto de mira. Y todo como consecuencia del estreno de El cuerpo en llamas en Netflix, así como la docuserie titulada Las cintas de Rosa Peral. Por lo tanto, el conocido como Crimen de la Guardia Urbana vuelve a resurgir en nuestras vidas.

Recordemos que una de las noticias que marcó el año 2017 fue precisamente este suceso, en el que Rosa Peral y Albert López acabaron con la vida de Pedro Rodríguez. Tras el juicio y posterior condena, los dos quedaron en el olvido. Hasta ahora que, como consecuencia del estreno de la serie en Netflix, han comenzado a salir a la luz nuevos detalles del crimen.

Como no podía ser de otra forma, Equipo de investigación realizó un reportaje sobre el Crimen de la Guardia Urbana. Los periodistas, entre otras cuestiones, tuvieron acceso a los mensajes que Albert López envió a Rosa Peral, que por aquel entonces era amante y compañera de patrulla. En ellos, podemos ver como él escribió lo siguiente a la novia de Pedro Rodríguez, antes del crimen: «Él quiere llamar tu atención hablando así».

👮🏻‍♂️ Pedro Rodríguez, un policía local es asesinado por dos compañeros: Rosa Peral y Albert López. Los condenados se incriminan entre sí revelando un triángulo amoroso con un fatal desenlace. AHORA | EL CRIMEN DE LA GUARDIA URBANA | @laSextaTV pic.twitter.com/3sw07nptlV — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) September 16, 2023

Cuando se entera de que la relación entre Pedro y Rosa sigue su curso, a pesar de los planes que tenía con ella, Albert López no tarda en enviarle un mensaje de lo más contundente: «Eres una mentirosa y una falsa y no tienes cojones de decir la verdad. Me llevas mintiendo meses y no te lo perdonaré».

Por si fuera poco, López fue más allá: «Eres una rata traidora. Por suerte, tu cara no miente. Nunca más iremos de patrulla, ni nada, olvídalo». Estos mensajes varían bastante de los que llegaron después del asesinato de Pedro Rodríguez. Entre ellos, se podía leer el siguiente: «Me avergüenza cómo fui al perderte, he llorado tanto… Hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar».

Aun así, un psicólogo quiso explicar en Equipo de investigación que este cambio de actitud no fue más que una estrategia de Albert López para tratar de ganarse el papel de «amante víctima»: «Quiere dar pena para poder volver con ella». Sea como sea, estos mensajes fueron absolutamente cruciales en el juicio, por el que Albert recibió una condena de 20 años de prisión, mientras que Rosa Peral permanecerá un total de 25 años en la cárcel.