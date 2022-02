Las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Montealto: regreso a la casa’, siguen dando mucho que hablar. En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado no dudó en pronunciarse sobre su tía, Rosa Benito, tras escuchar las últimas palabras que le dedicó la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

«Rosa va con el viento. Según cuántas veces suene su teléfono, así va cambiando de versión, de opinión y de registro. Rosa es veleta. Depende de quién le dé el toque de atención», señaló Rocío Carrasco de forma contundente durante la noche del pasado viernes.

Este lunes, Rosa Benito ha respondido a estas palabras en ‘Ya es mediodía’: «Yo seré muchas cosas, pero veleta creo que no lo he sido nunca porque a mí mis emociones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido. Cuando yo estaba en Sálvame, la defendía a capa y espada de todos estos que ahora la están poniendo de maravilla. ¿Ahí yo no era veleta? ¿Yo ahí era la tita?», exclamó la colaboradora.

Rosa Benito ha pedido que no sigan diciendo que a ella le ha dado dinero José Ortega Cano porque «no es verdad» 😮 📲 #YaEsMediodía14F https://t.co/vZwT1QsCbg — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 14, 2022

«Lo he juzgado, me he peleado con él y no he querido estar en un plató con él. Solo coincidimos cuando Gloria estuvo en Supervivientes. ¿Ahí no era yo veleta?», añadió. «Creo que es una persona que ha hecho mucho daño y de ese burro no me baja nadie. Si es buen padre, lo coherente es que tanto el padre como la madre no metan odio a los hijos, sino amor».

Rosa Benito no dudó en sacar la cara por sus sobrinos y por la hija de Rocío Carrasco: «La vida es más bonita disfrutándola más con los tuyos porque, al fin y al cabo, lo que hay ahí es solamente secundario. Ellos no van a estar toda tu vida. Jamás. Están ahora, pero no van a estar cuando de verdad los necesites. Yo a los míos sí los voy a tener y no me he considerado veleta en la vida. Como ser humano, todos cambiamos de opinión. Mira, a Rocío la han puesto verde todas las tardes durante el tiempo que yo estaba ahí y ahora la ponen de maravilla. ¿También son veletas?», ha señalado.

Para terminar, la colaboradora ha señalado que «es que no me puede decir que me tengo que posicionar. ¿Por qué me voy a posicionar, para demostrar que a la que ya no está la he querido o no? ¿Estamos en una dictadura? Yo he demostrado lo que tenía que demostrar cuando esa señora estaba en vida y no tengo que demostrar nada a nadie más», ha concluido.