Roi Méndez emociona con ‘La Función’, su canción más personal

El pasado viernes 27 de enero Roi Méndez estrenó nuevo single llamado La Función. Una canción de lo más emotiva en la que el artista ha abierto su corazón y ha sido más honesto que nunca sobre sí mismo.

Este tema es el primero que el cantautor saca desde el lanzamiento de Vida fácil el pasado mes de septiembre. Desde entonces hasta ahora ha estado enfocado en componer nuevas canciones y en preparar su gira Asfalto y Gasolina, que arranca el 29 de mayo en Vigo.

LA FUNCIÓN ya es vuestra❤️‍🩹

La canción más honesta que he hecho jamás.

Espero que la disfrutéishttps://t.co/CkvKVVsU5f En YouTube tenéis una sorpresa — Roi Méndez (@RoiMendez) January 26, 2023

“Hace un tiempo descubrí que mi inseguridad y la falta de autoestima me estaban trayendo algunos problemas a mi vida. Así que escribí esta canción”, adelantaba Roi a través de TikTok antes del lanzamiento de la misma. La Función trata tal y como ha dicho él mismo sobre las inseguridades y como las ha escondido frente al público hasta ahora: “Cuando ya ha acabado la función me encierro solo a escribir en el salón. Ojalá me vierais más veces sin guion, poder cometer algún error, caerte mejor o peor”.

El sencillo, al menos de momento no tiene videoclip, pero en su lugar el artista ha querido regalar a sus fans otra cosa: un vídeo en YouTube con la reacción completa y honesta que el gallego tuvo la primera vez que escuchó la canción. “Siempre me pareció que lo más honesto que podía hacer con esta canción es mostraros algo real, y creo que no hay nada más de verdad que un vídeo de mi reacción al escucharla. Crudo, sin fuegos artificiales y con la cámara desenfocada, pero real”, escribía el cantante en sus redes sociales sobre esta pieza.

La Función, el nuevo single de Roi Méndez, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Un tema que hasta el mismo cantautor ha confesado que le “daba vergüenza sacar” debido a la claridad de sus sentimientos en ella.